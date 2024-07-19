Наука и техника В Microsoft текущий сбой назвали крупнейшим в истории 19 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 + . Фото: Денис Моргунов © URA.RU Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант назвал случившийся мировой сбой в компании крупнейшим за всю историю ее существования. Об этом он написал на своей странице X. «Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории», — считает Хант. Сообщение опубликовано на его личной странице в X. Масштабный сбой в Windows, в операционной системе, которая принадлежит IT-гиганту Microsoft, произошел сегодня, 19 июля. Он привел к технологическому коллапсу во всем мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант назвал случившийся мировой сбой в компании крупнейшим за всю историю ее существования. Об этом он написал на своей странице X. «Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории», — считает Хант. Сообщение опубликовано на его личной странице в X. Масштабный сбой в Windows, в операционной системе, которая принадлежит IT-гиганту Microsoft, произошел сегодня, 19 июля. Он привел к технологическому коллапсу во всем мире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям