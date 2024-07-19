В Microsoft текущий сбой назвали крупнейшим в истории

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Клипарт Windows. Тюмень, планшет, windows
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Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант назвал случившийся мировой сбой в компании крупнейшим за всю историю ее существования. Об этом он написал на своей странице X.

«Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории», — считает Хант. Сообщение опубликовано на его личной странице в X.

Масштабный сбой в Windows, в операционной системе, которая принадлежит IT-гиганту Microsoft, произошел сегодня, 19 июля. Он привел к технологическому коллапсу во всем мире.

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Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант назвал случившийся мировой сбой в компании крупнейшим за всю историю ее существования. Об этом он написал на своей странице X. «Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории», — считает Хант. Сообщение опубликовано на его личной странице в X. Масштабный сбой в Windows, в операционной системе, которая принадлежит IT-гиганту Microsoft, произошел сегодня, 19 июля. Он привел к технологическому коллапсу во всем мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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