В Microsoft текущий сбой назвали крупнейшим в истории

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Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант назвал случившийся мировой сбой в компании крупнейшим за всю историю ее существования. Об этом он написал на своей странице X.
«Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории», — считает Хант. Сообщение опубликовано на его личной странице в X.
Масштабный сбой в Windows, в операционной системе, которая принадлежит IT-гиганту Microsoft, произошел сегодня, 19 июля. Он привел к технологическому коллапсу во всем мире.
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