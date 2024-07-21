Кличко: Зеленскому придется провести референдум на Украине

21 июля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко считает, что Владимиру Зеленскому, скорее всего, придется прибегнуть к референдуму для достижения мира Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине придется провести референдум для достижения мира. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко, отметив свои сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов делиться властью. «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — заявил Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Его слова приводит РИА Новости. Кличко предложил создать правительство национального единства по аналогии с Израилем, однако выразил сомнение в желании Зеленского отказаться от части полномочий. Мэр Киева также отметил, что в условиях военного положения парламент страны утратил значимую роль, а Зеленский сконцентрировал много власти в своих руках. Кличко подчеркнул тяжесть ситуации для Украины и возможные риски для Зеленского в случае принятия определенных политических решений. «Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года», — заключил он. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Бывший посол США на Украине Джон Хербст считает, что изменение тона Зеленского относительно переговоров является реакцией на события, разворачивающиеся в Штатах. Он добавил, что Зеленский готов к переговорам по конфликту на Украине, если сделка будет справедливой, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине придется провести референдум для достижения мира. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко, отметив свои сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов делиться властью. «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — заявил Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Его слова приводит РИА Новости. Кличко предложил создать правительство национального единства по аналогии с Израилем, однако выразил сомнение в желании Зеленского отказаться от части полномочий. Мэр Киева также отметил, что в условиях военного положения парламент страны утратил значимую роль, а Зеленский сконцентрировал много власти в своих руках. Кличко подчеркнул тяжесть ситуации для Украины и возможные риски для Зеленского в случае принятия определенных политических решений. «Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года», — заключил он. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Бывший посол США на Украине Джон Хербст считает, что изменение тона Зеленского относительно переговоров является реакцией на события, разворачивающиеся в Штатах. Он добавил, что Зеленский готов к переговорам по конфликту на Украине, если сделка будет справедливой, сообщает «Национальная служба новостей».