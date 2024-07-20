CNN: Зеленский оказался в тяжелой ситуации и намекнул на переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на бывшего посла США на Украине Джона Хербста.
«Зеленский, возможно, пытался связаться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам (по конфликту на Украине — прим. URA.RU), если сделка будет справедливой», — передает CNN слова Хербста. По оценке американского телеканала, намеки украинского лидера на готовность к переговорам связаны с двойным ударом по Киеву: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны союзников.
Бывший посол США в Киеве также считает, что изменение тона Зеленского относительно переговоров является реакцией на события, разворачивающиеся в США. Так, в понедельник Трамп объявил своим напарником на выборах Джей Ди Вэнса, американского политика, ярого противника оказания поддержки Украине.
Ранее Зеленский подчеркнул важность участия России на второй мирной конференции по Украине. По словам президента Украины, представители РФ должны принять участие на саммите, подготовка к которому должны быть завершена к ноябрю. Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти считает, что подобные заявления Зеленского указывают на возникшие проблемы у Киева.
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