Диетолог рассказал, что обязательно нужно делать в сезон дождей для здоровой кожи

В сезон дождей для поддержания здоровой кожи нужно следить за увлажнением и сформировывать целостные привычки питания. Об этом сообщил эксперт по коже и дерматолог, доктор Гитика Миттал Гупта.
«Основные элементы включают увлажнение, фрукты, овощи, увлажняющие средства, солнцезащитный крем, очищение и натуральные маски. Защита от ультрафиолета, противовоспалительные свойства и консультации дерматолога поддерживают здоровье кожи. Что можно и чего нельзя делать, имеет решающее значение для поддержания здоровья кожи во время сезонных изменений», — отметил диетолог в Times Of India.
По его словам, если делать акцент на свежих фруктах, овощах, миндале и продуктах, богатых витамином Е, которые поддерживают выработку коллагена, сформировываются целостные привычки питания. Эти привычки питают кожу изнутри и делают ее лучше.
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