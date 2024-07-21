Диетолог рассказал, что обязательно нужно делать в сезон дождей для здоровой кожи

Диетолог Гупта: в сезон дождей лучше увлажнять кожу и следить за питанием

21 июля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Для поддержания здоровой кожи нужно увлажняться и следить за питанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сезон дождей для поддержания здоровой кожи нужно следить за увлажнением и сформировывать целостные привычки питания. Об этом сообщил эксперт по коже и дерматолог, доктор Гитика Миттал Гупта. «Основные элементы включают увлажнение, фрукты, овощи, увлажняющие средства, солнцезащитный крем, очищение и натуральные маски. Защита от ультрафиолета, противовоспалительные свойства и консультации дерматолога поддерживают здоровье кожи. Что можно и чего нельзя делать, имеет решающее значение для поддержания здоровья кожи во время сезонных изменений», — отметил диетолог в Times Of India. По его словам, если делать акцент на свежих фруктах, овощах, миндале и продуктах, богатых витамином Е, которые поддерживают выработку коллагена, сформировываются целостные привычки питания. Эти привычки питают кожу изнутри и делают ее лучше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сезон дождей для поддержания здоровой кожи нужно следить за увлажнением и сформировывать целостные привычки питания. Об этом сообщил эксперт по коже и дерматолог, доктор Гитика Миттал Гупта. «Основные элементы включают увлажнение, фрукты, овощи, увлажняющие средства, солнцезащитный крем, очищение и натуральные маски. Защита от ультрафиолета, противовоспалительные свойства и консультации дерматолога поддерживают здоровье кожи. Что можно и чего нельзя делать, имеет решающее значение для поддержания здоровья кожи во время сезонных изменений», — отметил диетолог в Times Of India. По его словам, если делать акцент на свежих фруктах, овощах, миндале и продуктах, богатых витамином Е, которые поддерживают выработку коллагена, сформировываются целостные привычки питания. Эти привычки питают кожу изнутри и делают ее лучше.