20 июля 2024

Пермский яхтсмен Шило стал совладельцем аэродрома Луговское

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Спортсмен вошел в состав совладельцев пермского аэродрома
Спортсмен вошел в состав совладельцев пермского аэродрома Фото:

Пермский предприниматель и любитель парусного спорта Михаил Шило стал владельцем доли аэродрома Луговское. Об этом говорится в документах организации.

«Владельцы ООО „Аэродром Луговское“: Ирина Суетина, Михаил Шило, Дмитрий Алексеев, Максим Хижняк. Доля Шило в организации с 10 июля составляет 33%», — указано в документах в сервисе СБИС.

Ранее Шило выступал в финале Кубка Краснодарского края по парусному спорту в составе команды яхтсменов «Пермский ветер». Он возглавляет президиум краевой федерации парусного спорта.

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Пермский предприниматель и любитель парусного спорта Михаил Шило стал владельцем доли аэродрома Луговское. Об этом говорится в документах организации. «Владельцы ООО „Аэродром Луговское“: Ирина Суетина, Михаил Шило, Дмитрий Алексеев, Максим Хижняк. Доля Шило в организации с 10 июля составляет 33%», — указано в документах в сервисе СБИС. Ранее Шило выступал в финале Кубка Краснодарского края по парусному спорту в составе команды яхтсменов «Пермский ветер». Он возглавляет президиум краевой федерации парусного спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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