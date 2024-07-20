Пермский яхтсмен Шило стал совладельцем аэродрома Луговское

Спортсмен вошел в состав совладельцев пермского аэродрома
Пермский предприниматель и любитель парусного спорта Михаил Шило стал владельцем доли аэродрома Луговское. Об этом говорится в документах организации.
«Владельцы ООО „Аэродром Луговское“: Ирина Суетина, Михаил Шило, Дмитрий Алексеев, Максим Хижняк. Доля Шило в организации с 10 июля составляет 33%», — указано в документах в сервисе СБИС.
Ранее Шило выступал в финале Кубка Краснодарского края по парусному спорту в составе команды яхтсменов «Пермский ветер». Он возглавляет президиум краевой федерации парусного спорта.
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