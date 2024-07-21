Песков высказался о решении Байдена выйти из президентской гонки

Песков: для РФ на первом месте стоят цели СВО, а не выборы в США

22 июля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Песков напомнил слова Путина о «предсказуемом» Байдене Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Для России сейчас на первом месте стоит вопрос о достижении целей на СВО, а не результаты выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне сообщения американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки. «До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков, передает SHOT. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для России предпочтительней предсказуемый кандидат Джо Байден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для России сейчас на первом месте стоит вопрос о достижении целей на СВО, а не результаты выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне сообщения американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки. «До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков, передает SHOT. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для России предпочтительней предсказуемый кандидат Джо Байден.