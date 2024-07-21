Песков высказался о решении Байдена выйти из президентской гонки

Для России сейчас на первом месте стоит вопрос о достижении целей на СВО, а не результаты выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне сообщения американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки.
«До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков, передает SHOT. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для России предпочтительней предсказуемый кандидат Джо Байден.
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