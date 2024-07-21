21 июля 2024

Песков высказался о решении Байдена выйти из президентской гонки

Песков: для РФ на первом месте стоят цели СВО, а не выборы в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Песков напомнил слова Путина о «предсказуемом» Байдене Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Для России сейчас на первом месте стоит вопрос о достижении целей на СВО, а не результаты выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне сообщения американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки.

«До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков, передает SHOT. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для России предпочтительней предсказуемый кандидат Джо Байден.

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Для России сейчас на первом месте стоит вопрос о достижении целей на СВО, а не результаты выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал на фоне сообщения американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки. «До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков, передает SHOT. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для России предпочтительней предсказуемый кандидат Джо Байден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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