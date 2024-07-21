21 июля 2024

Архивные документы: Байден уже снимался с президентской гонки 37 лет назад. Скрин

Байден уже снимался с президентской гонки 37 лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден второй раз принял решение выйти из президентской гонки Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке. Это не первый случай, когда Байден принимает подобное решение — это произошло 37 лет назад, о чем говорится в статье газеты «Известия» за 1987 год.

«Не из-за острой необходимости я объявляю о своем решении (выйти из гонки). Я делал ошибки и признаю это. Но меня коробит другое — то, какой стала атмосфера президентских выборов в нашей стране. Суть затушевывается», — заявлял Байден тогда, согласно скрину из собрания Отдела газет Российской национальной библиотеки (РНБ) из газеты «Известия» 25 сентября 1987 года, который предоставили читатели telegram-канала URA.RU.

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Президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке. Это не первый случай, когда Байден принимает подобное решение — это произошло 37 лет назад, о чем говорится в статье газеты «Известия» за 1987 год. «Не из-за острой необходимости я объявляю о своем решении (выйти из гонки). Я делал ошибки и признаю это. Но меня коробит другое — то, какой стала атмосфера президентских выборов в нашей стране. Суть затушевывается», — заявлял Байден тогда, согласно скрину из собрания Отдела газет Российской национальной библиотеки (РНБ) из газеты «Известия» 25 сентября 1987 года, который предоставили читатели telegram-канала URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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