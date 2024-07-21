Архивные документы: Байден уже снимался с президентской гонки 37 лет назад. Скрин

Байден уже снимался с президентской гонки 37 лет назад

22 июля 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Байден второй раз принял решение выйти из президентской гонки Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке. Это не первый случай, когда Байден принимает подобное решение — это произошло 37 лет назад, о чем говорится в статье газеты «Известия» за 1987 год. «Не из-за острой необходимости я объявляю о своем решении (выйти из гонки). Я делал ошибки и признаю это. Но меня коробит другое — то, какой стала атмосфера президентских выборов в нашей стране. Суть затушевывается», — заявлял Байден тогда, согласно скрину из собрания Отдела газет Российской национальной библиотеки (РНБ) из газеты «Известия» 25 сентября 1987 года, который предоставили читатели telegram-канала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке. Это не первый случай, когда Байден принимает подобное решение — это произошло 37 лет назад, о чем говорится в статье газеты «Известия» за 1987 год. «Не из-за острой необходимости я объявляю о своем решении (выйти из гонки). Я делал ошибки и признаю это. Но меня коробит другое — то, какой стала атмосфера президентских выборов в нашей стране. Суть затушевывается», — заявлял Байден тогда, согласно скрину из собрания Отдела газет Российской национальной библиотеки (РНБ) из газеты «Известия» 25 сентября 1987 года, который предоставили читатели telegram-канала URA.RU.