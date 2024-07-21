21 июля 2024

На новой неделе в Екатеринбурге будет холодно

Синоптик Пулин: в Свердловской области ожидается холодная неделя
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем максимальная температура в Екатеринбурге +16 градусов
Днем максимальная температура в Екатеринбурге +16 градусов Фото:

Наступившая неделя в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается достаточно холодной. Регион расположен на юго-восточной периферии антициклона, по которой идет северный воздух, поделился синоптик Алексей Пулин.

«В понедельник через Южный Урал пройдет циклон, смещающийся вдоль фронта на восток. Зона осадков вновь затронет юг и юго-запад Свердловской области. В присутствии фронтальной облачности днем здесь будет наиболее холодное место в регионе», — рассказал он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По Екатеринбургу возможны небольшие дожди. Будет облачно с северным, северо-восточным ветром 3-8 метров в секунду и порывами до 11 м/с. Температура днем +14—16, а ночью от +10 до +12 градусов.

В Свердловской области холоднее к юго-западу: до +12—14 градусов тепла, а по всей остальной территории около +15—20 градусов. Ночью градус может опуститься до +8.

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Наступившая неделя в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается достаточно холодной. Регион расположен на юго-восточной периферии антициклона, по которой идет северный воздух, поделился синоптик Алексей Пулин. «В понедельник через Южный Урал пройдет циклон, смещающийся вдоль фронта на восток. Зона осадков вновь затронет юг и юго-запад Свердловской области. В присутствии фронтальной облачности днем здесь будет наиболее холодное место в регионе», — рассказал он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По Екатеринбургу возможны небольшие дожди. Будет облачно с северным, северо-восточным ветром 3-8 метров в секунду и порывами до 11 м/с. Температура днем +14—16, а ночью от +10 до +12 градусов. В Свердловской области холоднее к юго-западу: до +12—14 градусов тепла, а по всей остальной территории около +15—20 градусов. Ночью градус может опуститься до +8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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