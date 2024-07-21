На новой неделе в Екатеринбурге будет холодно

Наступившая неделя в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается достаточно холодной. Регион расположен на юго-восточной периферии антициклона, по которой идет северный воздух, поделился синоптик Алексей Пулин.
«В понедельник через Южный Урал пройдет циклон, смещающийся вдоль фронта на восток. Зона осадков вновь затронет юг и юго-запад Свердловской области. В присутствии фронтальной облачности днем здесь будет наиболее холодное место в регионе», — рассказал он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По Екатеринбургу возможны небольшие дожди. Будет облачно с северным, северо-восточным ветром 3-8 метров в секунду и порывами до 11 м/с. Температура днем +14—16, а ночью от +10 до +12 градусов.
В Свердловской области холоднее к юго-западу: до +12—14 градусов тепла, а по всей остальной территории около +15—20 градусов. Ночью градус может опуститься до +8.
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