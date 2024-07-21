Жители более 100 домов Кургана столкнутся с отключением горячего водоснабжения на два месяца. Причиной стали гидравлические испытания тепловых сетей и капитальный ремонт участка тепломагистрали, которые начнутся 22 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании».
«Курганская генерирующая компания (КГК) с 22 июля приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в поселке Северный и к капитальному ремонту участка тепломагистрали „Север-2“. Остановлена подача горячего водоснабжения в 109 домах,», — рассказали в организации. Ремонт планируют завершить до до 15 сентября. Компания приносит извинения за временные неудобства и призывает граждан к пониманию необходимости проведения ремонтных работ.
Без горячей воды останутся дома, расположенные по адресам:
- Автозаводская, 8;
- Бурова-Петрова, 79, 96, 96Г, 96Г к.1;
- Глинская, 10;
- Губанова, 20;
- Дзержинского, 2, 5, 6, 6А, 7, 9, 10А, 11, 12, 14, 17, 17А, 18А, 20, 20А, 21, 24,
- 25, 26, 28, 29А, 30, 31, 31Б, 32, 33Б, 34, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40А, 41, 42, 44,
- 46А, 48А, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 57, 59, 61;
- Зайцева, 3, 6, 6А, 8, 85;
- Зеленая, 1А, 4, 6, 6А, 8, 10, 12;
- Калинина, 2, 16, 18, 20, 20 к.1, 105, 107;
- Коли Мяготина, 153, 155, 155Б, 159, 159А, 161А, 163, 163А, 165, 165А, 167,
- 169, 173, 173А, 179, 181;
- Ленина, 48А, 48Б;
- Луначарского, 2, 4, 100, 102;
- Машиностроителей, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11;
- Механический, 7А;
- Некрасова, 9, 11, 30, 31, 41, 63;
- Озерная, 3;
- Отдыха, 2Б, 2В, 4Б, 8, 44, 53;
- Панфилова, 17А, 19А, 22А;
- Пролетарская, 65, 67, 78, 80, 82;
- Рабоче-Крестьянская, 8, 10, 14;
- Садовая, 8А, 10, 50, 103;
- Савельева, 92;
- Станционная, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80;
- Чапаева, 21;
- Шевелевская, 20;
- Электровозная, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 27;
- Ястржембского, 39А, 40А, 40Б.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!