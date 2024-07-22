Правительство РФ увеличит период выплаты накопительной пенсии в 2025 году

В России увеличат ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. С 2025 года данный временной промежуток составит 22,5 года. Поправки в законе поддержал Камбин РФ.
«Кабмин РФ одобрил увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2025 году», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Там же отметили, что ожидаемый период выплаты пенсии увеличат до 22,5 лет.
Ранее комитет Госдумы поддержал доплату к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Изменение предлагается в рамках законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей новых регионов России.
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