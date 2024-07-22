Челябинский суд вынес приговор самарцам-наркодилерам, задержанным ФСБ

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ накрыли канал наркотрафика Фото:

Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор двум жителям Самарской области, причастных к распространению наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчины входили в состав нарко-ОПГ.

«Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными. Они приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Один из них дополнительно должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей, к другому применена отсрочка исполнения приговора до достижения ребенком возраста четырнадцати лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

После задержания самарцев правоохранители вышли на след другого участника ОПГ. Им оказался житель Свердловской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в подпольной лаборатории он произвел свыше 10 килограммов запрещенных веществ, которые после планировал сбыть. Челябинский областной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор двум жителям Самарской области, причастных к распространению наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчины входили в состав нарко-ОПГ. «Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными. Они приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Один из них дополнительно должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей, к другому применена отсрочка исполнения приговора до достижения ребенком возраста четырнадцати лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После задержания самарцев правоохранители вышли на след другого участника ОПГ. Им оказался житель Свердловской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в подпольной лаборатории он произвел свыше 10 килограммов запрещенных веществ, которые после планировал сбыть. Челябинский областной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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