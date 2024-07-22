Киркоров выиграл суд против Успенской

Суд обязал взыскать с Успенской почти 280 тысяч в пользу Киркорова
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров обещал потратить деньги на благотворительность Фото:

Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Также она должна опровергнуть порочащие сведения.

«Суд взыскал с Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Филиппа Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения», — сообщает РИА Новости. Адвокат Киркорова на суде заявлял, что певец обращался к врачам, поскольку интервью Успенской доставили ему страдания.

Ранее Успенская в интервью «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. Автор шоу Алена Жигалова извинилась перед артистом, пишет 360.ru. Позже сам Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой», на что певица также подала в суд.

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Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Также она должна опровергнуть порочащие сведения. «Суд взыскал с Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Филиппа Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения», — сообщает РИА Новости. Адвокат Киркорова на суде заявлял, что певец обращался к врачам, поскольку интервью Успенской доставили ему страдания. Ранее Успенская в интервью «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. Автор шоу Алена Жигалова извинилась перед артистом, пишет 360.ru. Позже сам Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой», на что певица также подала в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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