Киркоров выиграл суд против Успенской

Суд обязал взыскать с Успенской почти 280 тысяч в пользу Киркорова

22 июля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров обещал потратить деньги на благотворительность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Также она должна опровергнуть порочащие сведения. «Суд взыскал с Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Филиппа Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения», — сообщает РИА Новости. Адвокат Киркорова на суде заявлял, что певец обращался к врачам, поскольку интервью Успенской доставили ему страдания. Ранее Успенская в интервью «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. Автор шоу Алена Жигалова извинилась перед артистом, пишет 360.ru. Позже сам Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой», на что певица также подала в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Также она должна опровергнуть порочащие сведения. «Суд взыскал с Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Филиппа Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения», — сообщает РИА Новости. Адвокат Киркорова на суде заявлял, что певец обращался к врачам, поскольку интервью Успенской доставили ему страдания. Ранее Успенская в интервью «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. Автор шоу Алена Жигалова извинилась перед артистом, пишет 360.ru. Позже сам Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой», на что певица также подала в суд.