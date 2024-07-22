Мэр пермского поселка похвастался газоном. Фото

Мэр Октябрьского Поезжаев призвал горожан ухаживать за своими газонами
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава округа привел придомовую территорию в порядок
Глава округа привел придомовую территорию в порядок Фото:

Глава Октябрьского городского округа Пермского края Георгий Поезжаев попросил жителей привести в порядок придомовые территории. Такую просьбу и фото собственного газона он опубликовал в своем telegram-канале.

«В выходные скосил траву у дома. Обращаюсь к жителям привести свою придомовую территорию в ухоженный и красивый вид», — сказано в сообщении.

Ранее Георгий Поезжаев рассказал о крепкой семье своего родного брата Ивана, который вместе с супругой Татьяной отметил золотую свадьбу. Чета всю жизнь прожила в родном Октябрьском.

Глава округа показал жителям свой ухоженный газон
Глава округа показал жителям свой ухоженный газон
Фото:

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Глава Октябрьского городского округа Пермского края Георгий Поезжаев попросил жителей привести в порядок придомовые территории. Такую просьбу и фото собственного газона он опубликовал в своем telegram-канале. «В выходные скосил траву у дома. Обращаюсь к жителям привести свою придомовую территорию в ухоженный и красивый вид», — сказано в сообщении. Ранее Георгий Поезжаев рассказал о крепкой семье своего родного брата Ивана, который вместе с супругой Татьяной отметил золотую свадьбу. Чета всю жизнь прожила в родном Октябрьском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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