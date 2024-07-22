Глава округа привел придомовую территорию в порядок
Глава Октябрьского городского округа Пермского края Георгий Поезжаев попросил жителей привести в порядок придомовые территории. Такую просьбу и фото собственного газона он опубликовал в своем telegram-канале.
«В выходные скосил траву у дома. Обращаюсь к жителям привести свою придомовую территорию в ухоженный и красивый вид», — сказано в сообщении.
Ранее Георгий Поезжаев рассказал о крепкой семье своего родного брата Ивана, который вместе с супругой Татьяной отметил золотую свадьбу. Чета всю жизнь прожила в родном Октябрьском.
Глава округа показал жителям свой ухоженный газон
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