В ХМАО появилась новая нефтяная компания

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Бизнесмен из ХМАО зарегистрировал пятую нефтяную компанию за год
Бизнесмен из ХМАО зарегистрировал пятую нефтяную компанию за год Фото:

В ХМАО появилась новая нефтяная компания — ООО «НК „Казымский“. Предприятие учредила геологическая фирма „Геонедра технолоджи систем“, которой владеет бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев. 

«ООО „НК Казымский“ зарегистрировано в июле 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Владелец — ООО „Геонедра технолоджи систем“, генеральный директор — Тимур Кельгенбаев. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа», — указано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Кельгенбаев является учредителем восьми компаний и генеральным директором 12-ти предприятий в Москве, Ханты-Мансийске, Сургуте и Дудинке (Красноярский край). За 2024 год он создал пять нефтяных компаний. В июне эти предприятия получили девять лицензий на изучение нефтегазовых месторождений в ХМАО. URA.RU направило в адрес ООО «НК „Казымский“ запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кельгенбаев учредил новую нефтяную компанию «ГЕО Строй Сервис». Она зарегистрирована в Ханты-Мансийске как предприятие по добыче нефти и газа. 

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В ХМАО появилась новая нефтяная компания — ООО «НК „Казымский“. Предприятие учредила геологическая фирма „Геонедра технолоджи систем“, которой владеет бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев.  «ООО „НК Казымский“ зарегистрировано в июле 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Владелец — ООО „Геонедра технолоджи систем“, генеральный директор — Тимур Кельгенбаев. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа», — указано в Едином государственном реестре юридических лиц. Кельгенбаев является учредителем восьми компаний и генеральным директором 12-ти предприятий в Москве, Ханты-Мансийске, Сургуте и Дудинке (Красноярский край). За 2024 год он создал пять нефтяных компаний. В июне эти предприятия получили девять лицензий на изучение нефтегазовых месторождений в ХМАО. URA.RU направило в адрес ООО «НК „Казымский“ запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кельгенбаев учредил новую нефтяную компанию «ГЕО Строй Сервис». Она зарегистрирована в Ханты-Мансийске как предприятие по добыче нефти и газа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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