США обновили свою стратегию по Арктике

Минобороны США проведет военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками, чтобы продемонстрировать свою боеспособность и оперативную совместимость. Об этом говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона.
«Присутствовать в Арктике, проводя учения самостоятельно и вместе с союзниками, с целью демонстрации оперативной совместимости и надежной боеспособности. Поддерживать оборону страны и операции по проецированию глобальной силы», — указано в обновленной Арктической стратегии Пентагона.
США планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также местными компаниями и племенами Аляски. Все это нужно для улучшения мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США, говорится в документе.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее показал, что Россия не намерена уступать США лидерство в Арктике, а также сбавлять темпы ее освоения. Мишустин показал основные драйверы развития региона: в частности, строительство нового аэротерминала и восстановление рыбного порта.
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