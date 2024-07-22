США обновили свою стратегию по Арктике

США будут проводить военные учения в Арктике самостоятельно и с союзниками

23 июля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

США планируют сотрудничать со своими партнерами (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минобороны США проведет военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками, чтобы продемонстрировать свою боеспособность и оперативную совместимость. Об этом говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона. «Присутствовать в Арктике, проводя учения самостоятельно и вместе с союзниками, с целью демонстрации оперативной совместимости и надежной боеспособности. Поддерживать оборону страны и операции по проецированию глобальной силы», — указано в обновленной Арктической стратегии Пентагона. США планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также местными компаниями и племенами Аляски. Все это нужно для улучшения мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США, говорится в документе. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее показал, что Россия не намерена уступать США лидерство в Арктике, а также сбавлять темпы ее освоения. Мишустин показал основные драйверы развития региона: в частности, строительство нового аэротерминала и восстановление рыбного порта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны США проведет военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками, чтобы продемонстрировать свою боеспособность и оперативную совместимость. Об этом говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона. «Присутствовать в Арктике, проводя учения самостоятельно и вместе с союзниками, с целью демонстрации оперативной совместимости и надежной боеспособности. Поддерживать оборону страны и операции по проецированию глобальной силы», — указано в обновленной Арктической стратегии Пентагона. США планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также местными компаниями и племенами Аляски. Все это нужно для улучшения мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США, говорится в документе. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее показал, что Россия не намерена уступать США лидерство в Арктике, а также сбавлять темпы ее освоения. Мишустин показал основные драйверы развития региона: в частности, строительство нового аэротерминала и восстановление рыбного порта.