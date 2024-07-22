22 июля 2024

США обновили свою стратегию по Арктике

США будут проводить военные учения в Арктике самостоятельно и с союзниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
США планируют сотрудничать со своими партнерами (архивное фото) Фото:

Минобороны США проведет военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками, чтобы продемонстрировать свою боеспособность и оперативную совместимость. Об этом говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона.

«Присутствовать в Арктике, проводя учения самостоятельно и вместе с союзниками, с целью демонстрации оперативной совместимости и надежной боеспособности. Поддерживать оборону страны и операции по проецированию глобальной силы», — указано в обновленной Арктической стратегии Пентагона.

США планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также местными компаниями и племенами Аляски. Все это нужно для улучшения мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США, говорится в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее показал, что Россия не намерена уступать США лидерство в Арктике, а также сбавлять темпы ее освоения. Мишустин показал основные драйверы развития региона: в частности, строительство нового аэротерминала и восстановление рыбного порта.

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Минобороны США проведет военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками, чтобы продемонстрировать свою боеспособность и оперативную совместимость. Об этом говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона. «Присутствовать в Арктике, проводя учения самостоятельно и вместе с союзниками, с целью демонстрации оперативной совместимости и надежной боеспособности. Поддерживать оборону страны и операции по проецированию глобальной силы», — указано в обновленной Арктической стратегии Пентагона. США планируют сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также местными компаниями и племенами Аляски. Все это нужно для улучшения мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США, говорится в документе. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее показал, что Россия не намерена уступать США лидерство в Арктике, а также сбавлять темпы ее освоения. Мишустин показал основные драйверы развития региона: в частности, строительство нового аэротерминала и восстановление рыбного порта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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