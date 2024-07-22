Мишустин показал США, что Россия не уступит лидерство в Арктической гонке

Власти РФ выбрали ключевой порт на Дальнем Востоке для перезагрузки Севморпути

22 июля 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Мишустин посетил Магаданскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин поездкой в Магадан показал, что Россия не намерена уступать США, Канаде и скандинавским странам лидерство в Арктике и сбавлять темпы ее освоения. Второй день своего турне по Дальнему Востоку Мишустин начал в Магадане. По словам экспертов URA.RU, премьер показал основные драйверы развития региона — строительство нового аэротерминала, восстановление рыбного порта, а также включение водной гавани в число портов, обслуживающих рейсы Северного морского пути. Во второй день «дальневосточного турне» Михаил Мишустин посетил производство по переработке и рафинированию рыбного жира и парк «Маяк», где прогулялся по набережной бухты Нагаева, осмотрел экспозиции, созданные из металла разрезанных кораблей передает с места событий корреспондент URA. RU. Мишустин пообщался с отдыхающими, поинтересовался у местных жителей, нравится ли им обновленный парк. Матери с детьми, не скрывая улыбки от встречи с главой правительства, отвечали, что парк «Маяк» стал одним из самых комфортных мест для прогулок. Мишустин подозвал к себе семилетнего мальчика, который рассказал, что он из подмосковных Мытищ, а в Магадан приехал к бабушке. Он признался гостю из Москвы, что парк ему очень понравился. По дороге к кортежу горожане выкрикивали: «приезжайте почаще». Новость по теме Мишустина возмутил порт Магадана. Реакция губернатора Носова. ВИДЕО Далее премьер отправился в Магаданский рыбный порт. Мишустин уже бывал здесь. Четыре года назад он посещал объект и остался недоволен положением дел. Порт был в удручающем состоянии, было много ржавых, недействующих рыболовецких кораблей. Сегодня часть судов подняли и удалили из бухты. «Мы следим за этим удалением, — сообщил Михаил Мишустин. — 20 судов удалено, из них 14 — за счет федерального бюджета. Компенсировали региональные затраты в объеме 197 млн рублей. И шесть судов, соответственно, удалили местные предприниматели, за что я хочу их поблагодарить. Это тоже важная инициатива». Премьер поблагодарил всех участников генеральной уборки в бухте. «Природе не надо мешать. Мне кажется, что ничего красивее этого места нет. Посмотрите, какая красота», — добавил Мишустин. Глава правительства, обращаясь к губернатору Магаданской области Сергею Носову отметил, что здесь многое еще надо сделать. «Мы все, как и обещали вам, отдали в региональную собственность, выделили средства. Теперь ждем от вас не просто проработанного проекта, а по датам расписанного движения в сторону создания морского порта», — заявил премьер. Михаил Мишустин поручил местным властям в порту Магадана «надо создавать условия для инвесторов, чтобы компании, работающие на Дальнем Востоке использовали все возможности [порта]». Премьер-министр России Михаил Мишустин рабочей поездкой в Магадан дал понять недружественным странам, что Россия не намерена уступать лидерство и сбавлять темпы в освоении Арктики, несмотря на попытки США препятствовать этому. Как ответ — восстановление рыбного порта, строительство нового термина, а также включение морской гавани Магадана в список, обслуживающих субсидированные рейсы по Северному морскому пути, уверены эксперты, опрошенные URA.RU. Арктическая гонка в последнее время только набирает обороты. Новость по теме Мишустину показали первый объект, который изменит карту авиаперелетов в России Россия не сбавит темпы освоения Крайнего Севера, уверен директор исследовательского Центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Иван Болотов. Он напомнил, что в мае 2024 года Магадан пополнил список портов, обслуживающих субсидированные рейсы по Севморпути, что расширяет региональную логистику и увеличивает грузопоток по маршруту. «Глобально, это продолжение правительственной политики по развитию Арктики. Сейчас наблюдаются значительные сдвиги по сравнению с постперестроечным периодом. Восстанавливается инфраструктура в Магаданской области, на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, планируется восстановление инфраструктуры в районе архипелага Северная Земля, в Тикси и т. д. Мишустин является генератором идей в этой сфере, он пристально смотрит на Арктическую зону России», — отмечает эксперт. В том числе, утверждает Болотов, Магадан, хотя не входит в Арктическую зону, постепенно становится важной точкой на маршруте Северного морского пути. В условиях соперничества с США, потепления климата и снижения ледовитости Арктики, открываются широкие возможности для его использования. «Раньше многие проливы, например, Карские ворота, были забиты льдом в июне—июле, сейчас они освобождаются ото льда гораздо раньше», — отметил собеседник URA.RU. Мишустин ищет драйвер, который мог бы стать одним из ключевых факторов развития отдаленных территорий, отмечает директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. Он подчеркивает, что за последние 30 лет в макрорегионе «мало, что делалось», в основном происходила смена собственников, которые не могли полноценно вложиться в развитии важных инфраструктурных объектов. «Как пример — Магадан перспективный с точки зрения транзита грузов. Там расположен контейнерный порт на правом берегу бухты Нагаева, а с левого — рыбный порт „Марчеканский“. Бухта Нагаева удачно расположена для захода судов, стоянки. Это позволит региону „подышать“ и модернизировать свою инфраструктуру в рамках развития СМП и Арктики в целом», — пояснил Пилясов. Включение Магадана в список портов, обслуживающих субсидированные рейсы по Севморпути и восстановление рыбного порта, по сути, звенья одной цепи в вопросе развития макрорегиона и СМП, считает координатор экспертного Центра проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Он пояснил, что по СМП в регионы Дальнего Востока в рамках северного завоза доставляются товары первой необходимости, стройматериалы и другое, в том числе в Магадан. Активная работа рыбпорта сможет обеспечивать загрузку судов, отправляющихся в обратном направлении. Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия не даст США, Канаде и странам Скандинавии перехватить лидерство в Арктической гонке, подчеркнул Воротников. По его словам, внимание Мишустина к развитию Магадана и его портов, как части Северного морского пути — в том числе, работа по соперничеству с недружественными странами, имеющими претензии на арктический регион. «Развитие СМП, обеспечение его атомным флотом и ледоколами — это наш шанс. Недружественные страны продолжают политику по нагнетанию напряженности в Арктике, — продолжил Воротников. — Так, например, в мае США, Финляндия и Канада подписали документ об объединении усилий в судо- и ледоколостроении. Ситуация тревожная, но с другой стороны у них нет атомных ледоколов, они не смогут их построить в скором времени, поскольку подготовка кадров и отработка технологий — долговременный процесс. А у России все это уже есть». Болотов добавил, что приезд Мишустина в рыбный порт спустя четыре года — личная проверка выполнения данного поручения. «Задача руководителя — поставить задачу и проверить ее выполнение. Это актуально на всех уровнях руководства. Есть слово, есть дело, есть проверка, есть контроль. Это подчеркивает, что в государстве правильно выстроены все механизмы», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Михаил Мишустин поездкой в Магадан показал, что Россия не намерена уступать США, Канаде и скандинавским странам лидерство в Арктике и сбавлять темпы ее освоения. Второй день своего турне по Дальнему Востоку Мишустин начал в Магадане. По словам экспертов URA.RU, премьер показал основные драйверы развития региона — строительство нового аэротерминала, восстановление рыбного порта, а также включение водной гавани в число портов, обслуживающих рейсы Северного морского пути. Во второй день «дальневосточного турне» Михаил Мишустин посетил производство по переработке и рафинированию рыбного жира и парк «Маяк», где прогулялся по набережной бухты Нагаева, осмотрел экспозиции, созданные из металла разрезанных кораблей передает с места событий корреспондент URA. RU. Мишустин пообщался с отдыхающими, поинтересовался у местных жителей, нравится ли им обновленный парк. Матери с детьми, не скрывая улыбки от встречи с главой правительства, отвечали, что парк «Маяк» стал одним из самых комфортных мест для прогулок. Мишустин подозвал к себе семилетнего мальчика, который рассказал, что он из подмосковных Мытищ, а в Магадан приехал к бабушке. Он признался гостю из Москвы, что парк ему очень понравился. По дороге к кортежу горожане выкрикивали: «приезжайте почаще». Далее премьер отправился в Магаданский рыбный порт. Мишустин уже бывал здесь. Четыре года назад он посещал объект и остался недоволен положением дел. Порт был в удручающем состоянии, было много ржавых, недействующих рыболовецких кораблей. Сегодня часть судов подняли и удалили из бухты. «Мы следим за этим удалением, — сообщил Михаил Мишустин. — 20 судов удалено, из них 14 — за счет федерального бюджета. Компенсировали региональные затраты в объеме 197 млн рублей. И шесть судов, соответственно, удалили местные предприниматели, за что я хочу их поблагодарить. Это тоже важная инициатива». Премьер поблагодарил всех участников генеральной уборки в бухте. «Природе не надо мешать. Мне кажется, что ничего красивее этого места нет. Посмотрите, какая красота», — добавил Мишустин. Глава правительства, обращаясь к губернатору Магаданской области Сергею Носову отметил, что здесь многое еще надо сделать. «Мы все, как и обещали вам, отдали в региональную собственность, выделили средства. Теперь ждем от вас не просто проработанного проекта, а по датам расписанного движения в сторону создания морского порта», — заявил премьер. Михаил Мишустин поручил местным властям в порту Магадана «надо создавать условия для инвесторов, чтобы компании, работающие на Дальнем Востоке использовали все возможности [порта]». Премьер-министр России Михаил Мишустин рабочей поездкой в Магадан дал понять недружественным странам, что Россия не намерена уступать лидерство и сбавлять темпы в освоении Арктики, несмотря на попытки США препятствовать этому. Как ответ — восстановление рыбного порта, строительство нового термина, а также включение морской гавани Магадана в список, обслуживающих субсидированные рейсы по Северному морскому пути, уверены эксперты, опрошенные URA.RU. Арктическая гонка в последнее время только набирает обороты. Россия не сбавит темпы освоения Крайнего Севера, уверен директор исследовательского Центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Иван Болотов. Он напомнил, что в мае 2024 года Магадан пополнил список портов, обслуживающих субсидированные рейсы по Севморпути, что расширяет региональную логистику и увеличивает грузопоток по маршруту. «Глобально, это продолжение правительственной политики по развитию Арктики. Сейчас наблюдаются значительные сдвиги по сравнению с постперестроечным периодом. Восстанавливается инфраструктура в Магаданской области, на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, планируется восстановление инфраструктуры в районе архипелага Северная Земля, в Тикси и т. д. Мишустин является генератором идей в этой сфере, он пристально смотрит на Арктическую зону России», — отмечает эксперт. В том числе, утверждает Болотов, Магадан, хотя не входит в Арктическую зону, постепенно становится важной точкой на маршруте Северного морского пути. В условиях соперничества с США, потепления климата и снижения ледовитости Арктики, открываются широкие возможности для его использования. «Раньше многие проливы, например, Карские ворота, были забиты льдом в июне—июле, сейчас они освобождаются ото льда гораздо раньше», — отметил собеседник URA.RU. Мишустин ищет драйвер, который мог бы стать одним из ключевых факторов развития отдаленных территорий, отмечает директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. Он подчеркивает, что за последние 30 лет в макрорегионе «мало, что делалось», в основном происходила смена собственников, которые не могли полноценно вложиться в развитии важных инфраструктурных объектов. «Как пример — Магадан перспективный с точки зрения транзита грузов. Там расположен контейнерный порт на правом берегу бухты Нагаева, а с левого — рыбный порт „Марчеканский“. Бухта Нагаева удачно расположена для захода судов, стоянки. Это позволит региону „подышать“ и модернизировать свою инфраструктуру в рамках развития СМП и Арктики в целом», — пояснил Пилясов. Включение Магадана в список портов, обслуживающих субсидированные рейсы по Севморпути и восстановление рыбного порта, по сути, звенья одной цепи в вопросе развития макрорегиона и СМП, считает координатор экспертного Центра проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Он пояснил, что по СМП в регионы Дальнего Востока в рамках северного завоза доставляются товары первой необходимости, стройматериалы и другое, в том числе в Магадан. Активная работа рыбпорта сможет обеспечивать загрузку судов, отправляющихся в обратном направлении. Россия не даст США, Канаде и странам Скандинавии перехватить лидерство в Арктической гонке, подчеркнул Воротников. По его словам, внимание Мишустина к развитию Магадана и его портов, как части Северного морского пути — в том числе, работа по соперничеству с недружественными странами, имеющими претензии на арктический регион. «Развитие СМП, обеспечение его атомным флотом и ледоколами — это наш шанс. Недружественные страны продолжают политику по нагнетанию напряженности в Арктике, — продолжил Воротников. — Так, например, в мае США, Финляндия и Канада подписали документ об объединении усилий в судо- и ледоколостроении. Ситуация тревожная, но с другой стороны у них нет атомных ледоколов, они не смогут их построить в скором времени, поскольку подготовка кадров и отработка технологий — долговременный процесс. А у России все это уже есть». Болотов добавил, что приезд Мишустина в рыбный порт спустя четыре года — личная проверка выполнения данного поручения. «Задача руководителя — поставить задачу и проверить ее выполнение. Это актуально на всех уровнях руководства. Есть слово, есть дело, есть проверка, есть контроль. Это подчеркивает, что в государстве правильно выстроены все механизмы», — резюмировал эксперт.