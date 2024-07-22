22 июля 2024

Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня»

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Светлане Никитиной присвоили звание "Мать - Героиня" по указу Владимира Путина
Светлане Никитиной присвоили звание "Мать - Героиня" по указу Владимира Путина Фото:

Жительнице ХМАО Светлане Никитиной присвоили звание "Мать — Героиня". Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Присвоить звание "Мать — Героиня" Никитиной Светлане Григорьевне, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра", — написано в указе президента. 

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил званием «Заслуженный учитель РФ» депутата городской думы Нижневартовска Галину Гасымову, директора школы №42. Там в 2021 году ОМОН демонстрировал на учениках разгон митингов на скандальном «уроке мужества».

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Жительнице ХМАО Светлане Никитиной присвоили звание "Мать — Героиня". Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Присвоить звание "Мать — Героиня" Никитиной Светлане Григорьевне, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра", — написано в указе президента.  Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил званием «Заслуженный учитель РФ» депутата городской думы Нижневартовска Галину Гасымову, директора школы №42. Там в 2021 году ОМОН демонстрировал на учениках разгон митингов на скандальном «уроке мужества».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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