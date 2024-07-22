Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня»

Светлане Никитиной присвоили звание "Мать - Героиня" по указу Владимира Путина
Жительнице ХМАО Светлане Никитиной присвоили звание "Мать — Героиня". Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Присвоить звание "Мать — Героиня" Никитиной Светлане Григорьевне, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра", — написано в указе президента.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил званием «Заслуженный учитель РФ» депутата городской думы Нижневартовска Галину Гасымову, директора школы №42. Там в 2021 году ОМОН демонстрировал на учениках разгон митингов на скандальном «уроке мужества».
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