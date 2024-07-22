Врач назвал важный признак рака головного мозга

Хирург Умнов: головная боль может свидетельствовать о раке мозга

23 июля 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

Врач посоветовал при вторичных головных болях обратиться к врачу Фото: Екатерина Сычкова Вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей. «Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий)» — рассказал Умнов в беседе с News.ru. По словам врача, болезненные ощущения могут возникнуть и при инфекционном поражении головного мозга и оболочек, например, при менингите. При этом он предупредил, что болезни ротовой и носовой полостей могут также стать причиной головных болей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» следует сходить к врачу, — посоветовал Умнов. В частности, врач Александр Кулагин допустил, что первым признаком опухоли мозга могут стать проблемы с речью. Он отметил, что рак мозга может проявляться различными симптомами в зависимости от локализации опухоли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей. «Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий)» — рассказал Умнов в беседе с News.ru. По словам врача, болезненные ощущения могут возникнуть и при инфекционном поражении головного мозга и оболочек, например, при менингите. При этом он предупредил, что болезни ротовой и носовой полостей могут также стать причиной головных болей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» следует сходить к врачу, — посоветовал Умнов. В частности, врач Александр Кулагин допустил, что первым признаком опухоли мозга могут стать проблемы с речью. Он отметил, что рак мозга может проявляться различными симптомами в зависимости от локализации опухоли.