Врач назвал важный признак рака головного мозга

Вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей.
«Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий)» — рассказал Умнов в беседе с
По словам врача, болезненные ощущения могут возникнуть и при инфекционном поражении головного мозга и оболочек, например, при менингите. При этом он предупредил, что болезни ротовой и носовой полостей могут также стать причиной головных болей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» следует сходить к врачу, — посоветовал Умнов.
В частности, врач Александр Кулагин допустил, что первым признаком опухоли мозга могут стать проблемы с речью. Он отметил, что рак мозга может проявляться различными симптомами в зависимости от локализации опухоли.
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