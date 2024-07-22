22 июля 2024

Врач назвал важный признак рака головного мозга

Хирург Умнов: головная боль может свидетельствовать о раке мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач посоветовал при вторичных головных болях обратиться к врачу Фото:

Вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей.

«Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий)» — рассказал Умнов в беседе с News.ru.

По словам врача, болезненные ощущения могут возникнуть и при инфекционном поражении головного мозга и оболочек, например, при менингите. При этом он предупредил, что болезни ротовой и носовой полостей могут также стать причиной головных болей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» следует сходить к врачу, — посоветовал Умнов.

В частности, врач Александр Кулагин допустил, что первым признаком опухоли мозга могут стать проблемы с речью. Он отметил, что рак мозга может проявляться различными симптомами в зависимости от локализации опухоли.

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Вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей. «Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий)» — рассказал Умнов в беседе с News.ru. По словам врача, болезненные ощущения могут возникнуть и при инфекционном поражении головного мозга и оболочек, например, при менингите. При этом он предупредил, что болезни ротовой и носовой полостей могут также стать причиной головных болей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» следует сходить к врачу, — посоветовал Умнов. В частности, врач Александр Кулагин допустил, что первым признаком опухоли мозга могут стать проблемы с речью. Он отметил, что рак мозга может проявляться различными симптомами в зависимости от локализации опухоли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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