Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

Врач-онколог Александр Кулагин рассказал о ранних признаках рака мозга, которые могут помочь в своевременном выявлении заболевания. Он обратил внимание на особенности речи пациентов при диагностике.
«Проблемы с речью, такие как затруднения при подборе слов, нечеткость произношения или потеря способности говорить, могут быть одними из первых симптомов опухоли мозга», — подчеркивает Александр Кулагин в беседе с изданием «Карл Маркс». Он также указывает на возможные неврологические нарушения и визуальные изменения, такие как асимметрия носогубных складок и изменения в походке, которые требуют внимания и обращения к специалисту.
Доктор Кулагин акцентирует внимание на том, что рак мозга может проявляться различными симптомами в зависимости от локализации опухоли. К ним относятся головные боли, судороги, проблемы с координацией движений, нарушения чувствительности, изменения в поведении и личности, проблемы со зрением, тошнота и рвота, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Наличие этих признаков требует незамедлительной консультации с врачом, отметил специалист.
Ранее кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина подчеркнула, что выявление онкологических заболеваний на ранней стадии дает почти 100% шанс на излечение. Она добавила, что российским медикам выплачиваются специальные выплаты за выявление рака у пациентов.
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