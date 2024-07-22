Подполье заявило, что ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города

23 июля 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

ВСУ заминировали некоторые дамбы и мосты в Одессе Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По информации, полученной от представителей подпольной организации «Дозор», Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали некоторые дамбы и мосты в Одессе в преддверии возможной сдачи города. Об этом передает ТАСС. «Отдельные заминированные объекты нам известны, это касается города Одессы. В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения», — сообщил собеседник агентства. Представители «Дозора» утверждают, что минирование объектов инфраструктуры при отступлении ВСУ является обычной практикой. Эти действия могут представлять угрозу для гражданского населения, поскольку подрыв дамб и мостов способен вызвать значительные разрушения и человеческие жертвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По информации, полученной от представителей подпольной организации «Дозор», Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали некоторые дамбы и мосты в Одессе в преддверии возможной сдачи города. Об этом передает ТАСС. «Отдельные заминированные объекты нам известны, это касается города Одессы. В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения», — сообщил собеседник агентства. Представители «Дозора» утверждают, что минирование объектов инфраструктуры при отступлении ВСУ является обычной практикой. Эти действия могут представлять угрозу для гражданского населения, поскольку подрыв дамб и мостов способен вызвать значительные разрушения и человеческие жертвы.