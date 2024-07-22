22 июля 2024

Подполье заявило, что ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ заминировали некоторые дамбы и мосты в Одессе Фото:
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По информации, полученной от представителей подпольной организации «Дозор», Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали некоторые дамбы и мосты в Одессе в преддверии возможной сдачи города. Об этом передает ТАСС.

«Отдельные заминированные объекты нам известны, это касается города Одессы. В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения», — сообщил собеседник агентства.

Представители «Дозора» утверждают, что минирование объектов инфраструктуры при отступлении ВСУ является обычной практикой. Эти действия могут представлять угрозу для гражданского населения, поскольку подрыв дамб и мостов способен вызвать значительные разрушения и человеческие жертвы.

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По информации, полученной от представителей подпольной организации «Дозор», Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали некоторые дамбы и мосты в Одессе в преддверии возможной сдачи города. Об этом передает ТАСС. «Отдельные заминированные объекты нам известны, это касается города Одессы. В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения», — сообщил собеседник агентства. Представители «Дозора» утверждают, что минирование объектов инфраструктуры при отступлении ВСУ является обычной практикой. Эти действия могут представлять угрозу для гражданского населения, поскольку подрыв дамб и мостов способен вызвать значительные разрушения и человеческие жертвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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