Ставки по ипотеке в России побили рекорд

«Этажи»: ипотечные ставки в России выросли до 23%

06 июля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Ставки по ипотеке в РФ выросли до 23%, подчеркнула Татьяна Решетникова Фото: Илья Московец © URA.RU Ставки по ипотеке в России побили рекорд и выросли до 23%. Об этом сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%», — сказала Решетникова в беседе с «Известями». Несмотря на такие высокие ставки, спрос на ипотеки сохраняется. По словам эксперта, многие пользуются различными способами снижения ежемесячных платежей по ипотеке. Так, некоторые банки стали предлагать покупку по более низкой ставке при оплате единовременной комиссии, что способствует снижению ежемесячных платежей до допустимых пределов, несмотря на высокую ставку. Кроме того, в настоящее время быстро растет актуальность торга при покупке недвижимости, поскольку это один из самых простых способов снизить платежи, отметила Решетникова. Сейчас средний дисконт в стране приблизился к 6% из-за увеличившихся сроков продажи на вторичном рынке квартир. Ранее экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса. Так, получить ипотеку без первоначального взноса возможно в случае, если у заемщика или его родственников есть в собственности другая квартира. Тогда она может быть использована в качестве залога по ипотечному кредиту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставки по ипотеке в России побили рекорд и выросли до 23%. Об этом сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%», — сказала Решетникова в беседе с «Известями». Несмотря на такие высокие ставки, спрос на ипотеки сохраняется. По словам эксперта, многие пользуются различными способами снижения ежемесячных платежей по ипотеке. Так, некоторые банки стали предлагать покупку по более низкой ставке при оплате единовременной комиссии, что способствует снижению ежемесячных платежей до допустимых пределов, несмотря на высокую ставку. Кроме того, в настоящее время быстро растет актуальность торга при покупке недвижимости, поскольку это один из самых простых способов снизить платежи, отметила Решетникова. Сейчас средний дисконт в стране приблизился к 6% из-за увеличившихся сроков продажи на вторичном рынке квартир. Ранее экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса. Так, получить ипотеку без первоначального взноса возможно в случае, если у заемщика или его родственников есть в собственности другая квартира. Тогда она может быть использована в качестве залога по ипотечному кредиту.