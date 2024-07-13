Швеция закрыла дело о взрывах на «Северных потоках»

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Швеция не смогла установить обвиняемых по делу о взрывах на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Швеция не смогла установить обвиняемых в диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он уточнил, что дело о взрывах закрыто.

«[Следователи] заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сообщил Кристерссон в интервью журналу Time. Однако премьер добавил, что Швеция провела официальное расследование традиционным образом. Также Кристерссон не поделился результатами данного расследования.

Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Журналист из США Сеймур Херш провел личное расследование и предположил, что теракт на газопроводах был организован Штатами. URA.RU публиковало основные версии, кто может быть причастен к взрывам.

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Швеция не смогла установить обвиняемых в диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он уточнил, что дело о взрывах закрыто. «[Следователи] заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сообщил Кристерссон в интервью журналу Time. Однако премьер добавил, что Швеция провела официальное расследование традиционным образом. Также Кристерссон не поделился результатами данного расследования. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Журналист из США Сеймур Херш провел личное расследование и предположил, что теракт на газопроводах был организован Штатами. URA.RU публиковало основные версии, кто может быть причастен к взрывам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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