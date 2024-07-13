Швеция закрыла дело о взрывах на «Северных потоках»

13 июля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Швеция не смогла установить обвиняемых по делу о взрывах на «Северных потоках» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Швеция не смогла установить обвиняемых в диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он уточнил, что дело о взрывах закрыто. «[Следователи] заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сообщил Кристерссон в интервью журналу Time. Однако премьер добавил, что Швеция провела официальное расследование традиционным образом. Также Кристерссон не поделился результатами данного расследования. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Журналист из США Сеймур Херш провел личное расследование и предположил, что теракт на газопроводах был организован Штатами. URA.RU публиковало основные версии, кто может быть причастен к взрывам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швеция не смогла установить обвиняемых в диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он уточнил, что дело о взрывах закрыто. «[Следователи] заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сообщил Кристерссон в интервью журналу Time. Однако премьер добавил, что Швеция провела официальное расследование традиционным образом. Также Кристерссон не поделился результатами данного расследования. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Журналист из США Сеймур Херш провел личное расследование и предположил, что теракт на газопроводах был организован Штатами. URA.RU публиковало основные версии, кто может быть причастен к взрывам.