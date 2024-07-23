Россия и Иран готовятся подписать исторический договор о партнерстве

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
РФ и Иран в скором времени подпишут договор о стратегическом партнерстве, заявил Андрей Руденко Фото:

Иран и Россия готовы подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, добавив, что документ будет подписан в скором времени, но точной даты пока неизвестно.

«В ходе состоявшихся в Москве 21 июня весьма продуктивных консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран удалось финализировать его текст. По их итогам условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию», — завил Руденко. Его слова передает ТАСС.

Ранее работа над составлением договора приостанавливалась из-за выборов президента в Иране. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона намерена и дальше развивать отношения с Тегераном и совершенствовать правовую базу, пишет 360.ru.

Помимо прочего, позже из-за поддержки РФ со стороны Ирана Евросоюз продлил для второй страны санкции. Также эта мера была принята в связи с дестабилизацией на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Ограничения для Ирана будут действовать до 27 июля 2025 года., передает «Национальная служба новостей».

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Иран и Россия готовы подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, добавив, что документ будет подписан в скором времени, но точной даты пока неизвестно. «В ходе состоявшихся в Москве 21 июня весьма продуктивных консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран удалось финализировать его текст. По их итогам условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию», — завил Руденко. Его слова передает ТАСС. Ранее работа над составлением договора приостанавливалась из-за выборов президента в Иране. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона намерена и дальше развивать отношения с Тегераном и совершенствовать правовую базу, пишет 360.ru. Помимо прочего, позже из-за поддержки РФ со стороны Ирана Евросоюз продлил для второй страны санкции. Также эта мера была принята в связи с дестабилизацией на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Ограничения для Ирана будут действовать до 27 июля 2025 года., передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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