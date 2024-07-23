Онколог назвал основные симптомы рака простаты

Врач Одегнал: наличие крови в моче указывает на рак простаты у мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, капельница, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, врач, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
От рака простаты на первой стадии лечатся 98% пациентов Фото:

Наиболее характерным для рака простаты является появление крови в моче. Об этом рассказал онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.

«Так, появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — наиболее выраженный признак онкологии в органах малого таза. Причем этот симптом может появиться как на начальных стадиях развития онкопроцесса, так и на последней, когда опухоль начинает метастазировать в соседние органы», — сообщил Антон Оденгал. Его слова передает «Газета.ru».

По словам специалиста, мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Недержание мочи может случиться при сильном сдавливании мочевого канала опухолью. Если вы заметили у себя такую проблему, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом, сообщает врач Антон Одегнал.

Он также отметил, что учащенные позывы к мочеиспусканию могут быть свидетельством заболевания предстательной железы. Кроме того, важным признаком рака простаты является уплотнения и отечность половых органов. При этом больной может испытывать сильный дискомфорт во время сидения, а также боли в промежности.

«Повышенный уровень в крови специфического антигена ПСА. Уровень ПСА больше 10 нанограммов на миллилитр говорит о злокачественном характере опухоли и появлении метастазов», — подчеркнул онколог. По его словам, на ранней стадии рак предстательной железы успешно лечится, 98% больных выздоравливают и не имеют рецидивов.

Также специалист уточнил, что в России и Европе рак простаты является одним из наиболее распространенных онкозаболеваний среди 70-летних пациентов. Он занимает второе место после рака легких.

Ранее хирург Александр Умнов назвал важный признак рака головного мозга. По его словам, головная боль может свидетельствовать об опухоли в мозге. Врач посоветовал как можно раньше обратиться к врачу, если у вас часто «просто болит голова».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наиболее характерным для рака простаты является появление крови в моче. Об этом рассказал онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал. «Так, появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — наиболее выраженный признак онкологии в органах малого таза. Причем этот симптом может появиться как на начальных стадиях развития онкопроцесса, так и на последней, когда опухоль начинает метастазировать в соседние органы», — сообщил Антон Оденгал. Его слова передает «Газета.ru». По словам специалиста, мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Недержание мочи может случиться при сильном сдавливании мочевого канала опухолью. Если вы заметили у себя такую проблему, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом, сообщает врач Антон Одегнал. Он также отметил, что учащенные позывы к мочеиспусканию могут быть свидетельством заболевания предстательной железы. Кроме того, важным признаком рака простаты является уплотнения и отечность половых органов. При этом больной может испытывать сильный дискомфорт во время сидения, а также боли в промежности. «Повышенный уровень в крови специфического антигена ПСА. Уровень ПСА больше 10 нанограммов на миллилитр говорит о злокачественном характере опухоли и появлении метастазов», — подчеркнул онколог. По его словам, на ранней стадии рак предстательной железы успешно лечится, 98% больных выздоравливают и не имеют рецидивов. Также специалист уточнил, что в России и Европе рак простаты является одним из наиболее распространенных онкозаболеваний среди 70-летних пациентов. Он занимает второе место после рака легких. Ранее хирург Александр Умнов назвал важный признак рака головного мозга. По его словам, головная боль может свидетельствовать об опухоли в мозге. Врач посоветовал как можно раньше обратиться к врачу, если у вас часто «просто болит голова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...