Онколог назвал основные симптомы рака простаты

Врач Одегнал: наличие крови в моче указывает на рак простаты у мужчин

23 июля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

От рака простаты на первой стадии лечатся 98% пациентов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Наиболее характерным для рака простаты является появление крови в моче. Об этом рассказал онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал. «Так, появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — наиболее выраженный признак онкологии в органах малого таза. Причем этот симптом может появиться как на начальных стадиях развития онкопроцесса, так и на последней, когда опухоль начинает метастазировать в соседние органы», — сообщил Антон Оденгал. Его слова передает « Газета.ru ». По словам специалиста, мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Недержание мочи может случиться при сильном сдавливании мочевого канала опухолью. Если вы заметили у себя такую проблему, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом, сообщает врач Антон Одегнал. Он также отметил, что учащенные позывы к мочеиспусканию могут быть свидетельством заболевания предстательной железы. Кроме того, важным признаком рака простаты является уплотнения и отечность половых органов. При этом больной может испытывать сильный дискомфорт во время сидения, а также боли в промежности. «Повышенный уровень в крови специфического антигена ПСА. Уровень ПСА больше 10 нанограммов на миллилитр говорит о злокачественном характере опухоли и появлении метастазов», — подчеркнул онколог. По его словам, на ранней стадии рак предстательной железы успешно лечится, 98% больных выздоравливают и не имеют рецидивов. Также специалист уточнил, что в России и Европе рак простаты является одним из наиболее распространенных онкозаболеваний среди 70-летних пациентов. Он занимает второе место после рака легких. Ранее хирург Александр Умнов назвал важный признак рака головного мозга. По его словам, головная боль может свидетельствовать об опухоли в мозге. Врач посоветовал как можно раньше обратиться к врачу, если у вас часто «просто болит голова». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наиболее характерным для рака простаты является появление крови в моче. Об этом рассказал онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал. «Так, появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — наиболее выраженный признак онкологии в органах малого таза. Причем этот симптом может появиться как на начальных стадиях развития онкопроцесса, так и на последней, когда опухоль начинает метастазировать в соседние органы», — сообщил Антон Оденгал. Его слова передает «Газета.ru». По словам специалиста, мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Недержание мочи может случиться при сильном сдавливании мочевого канала опухолью. Если вы заметили у себя такую проблему, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом, сообщает врач Антон Одегнал. Он также отметил, что учащенные позывы к мочеиспусканию могут быть свидетельством заболевания предстательной железы. Кроме того, важным признаком рака простаты является уплотнения и отечность половых органов. При этом больной может испытывать сильный дискомфорт во время сидения, а также боли в промежности. «Повышенный уровень в крови специфического антигена ПСА. Уровень ПСА больше 10 нанограммов на миллилитр говорит о злокачественном характере опухоли и появлении метастазов», — подчеркнул онколог. По его словам, на ранней стадии рак предстательной железы успешно лечится, 98% больных выздоравливают и не имеют рецидивов. Также специалист уточнил, что в России и Европе рак простаты является одним из наиболее распространенных онкозаболеваний среди 70-летних пациентов. Он занимает второе место после рака легких. Ранее хирург Александр Умнов назвал важный признак рака головного мозга. По его словам, головная боль может свидетельствовать об опухоли в мозге. Врач посоветовал как можно раньше обратиться к врачу, если у вас часто «просто болит голова».