В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой

23 июля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Младенец скончался от черепно-мозговой травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в одной из квартир на улице Агалакова на утро после посиделок с подругой мать обнаружила своего новорожденного сына мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ребенок скончался от черепно-мозговой травмы. К гибели младенца может быть причастен другой ребенок. «Мать вместе с новорожденным сыном пришла в гости к подруге и осталась у нее на ночь. На утро она обнаружила своего сына мертвым на полу. После проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма. Не исключено, что ребенок подруги, страдающий ДЦП, уронил новорожденного», — рассказал источник. По данным URA.RU по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:25 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в одной из квартир на улице Агалакова на утро после посиделок с подругой мать обнаружила своего новорожденного сына мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ребенок скончался от черепно-мозговой травмы. К гибели младенца может быть причастен другой ребенок. «Мать вместе с новорожденным сыном пришла в гости к подруге и осталась у нее на ночь. На утро она обнаружила своего сына мертвым на полу. После проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма. Не исключено, что ребенок подруги, страдающий ДЦП, уронил новорожденного», — рассказал источник. По данным URA.RU по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:25 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.