Обнуление единого сельхозналога поможет развитию фермерских хозяйств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области обнулится единый сельхозналог. Об этом 23 июля в рамках рабочего визита в Нагайбакский район, где в эти минуты проходит праздник «День поля», сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Уже с этого года мы обнуляем ставку единого сельскохозяйственного налога. Челябинская область — один из немногих регионов страны, кто применяет такую форму поддержки селян», — передает слова губернатора Текслера корреспондент URA.RU.

Глава региона подчеркнул, что «День поля» — традиционный праздник в регионе, который демострирует лучшие достижения сельского хозяйства в агропромышленном комплексе. Текслер отметил, что область сохраняет лидерство по многим направлениям в Уральском федеральном округе и в стране в целом.

«Я хотел бы сказать отдельное спасибо министерству сельского хозяйства РФ за поддержку, но и мы для того, чтобы сохранить лидерство, активно поддерживаем наших селян. В этом году крайне актуальная поддержка была выделение средств на приобретение семян, приобретение минеральных удобрений, техники, помогаем проектами, свызаннями с переработкой. За последние пять лет было закуплено порядка 5500 единиц новой сельхозтехники», — отметил Текслер.

В ходе визита губернатор попробовал продукцию местных фермеров, осмотрел лучших представителей животноводческого комплекса, ознакомился с управлением современного комбайна и пообщался с работниками сельского хозяйства. Один из фермеров, Айдархан Карсакбаев, поблагодарил губернатора за помощь с субсидией на семена и рассказал, как важна в их работе преемственность поколений. В свою очередь Текслер похвалил руководство фермерских хозяйств за отличные показатели работы.

«Необходимо развивать современные формы хозяйствования с применением цифровых технологий, в том числе дронов в сельском хозяйстве. Это крайне актуальное направление, мы его будем также поддерживать», — добавил Текслер.

Ранее URA.RU сообщало о проекте закона об обнулении единого сельхозналога, который был озвучен в 2022 году. Это позволит решить задачи обеспечения продовольственной безопасности Челябинской области и расширить занятость на селе.

Текслер пообщался с фермерами и попробовал их продукцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору продемонстрировали лучших сельскохозяйственных животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермеры поблагодарили главу региона за помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU