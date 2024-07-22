В Челябинске вандалы изуродовали машину главы СНТ «Электрометаллург» Бакланова

В Челябинске в ночь на 23 июля неизвестные атаковали автомобиль Lifan Solano, принадлежащий председателю садоводческого товарищества «Электрометаллург» Евгению Бакланову. Об этом Бакланов по телефону сообщил корреспонденту URA.RU.
«У машины разбиты два боковых стекла. Порезаны все четыре колеса», — сообщил Бакланов.
По словам Бакланова, он вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и собирается писать заявление в полицию. Сумму ущерба Бакланов пока еще не оценил.
Само происшествие Бакланов назвал актом устрашения. Он связывает его не с деятельностью садоводческого товарищества, а с политической борьбой. Бакланов является помощником депутата регионального заксобрания Дмитрия Ларина и кандидатом в депутаты гордумы Челябинска.
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