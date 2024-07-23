Госдума ввела штрафы за распространение информации о наркотиках

23 июля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

За распространение информации о наркотиках в литературе размер штрафа составит до 600 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Госдума приняла закон, предусматривающий введение штрафов за распространение информации о наркотиках через произведения литературы и искусства без соответствующей маркировки. Максимальный размер штрафа может достигать 600 тысяч рублей. «В статье будет идти речь о распространении произведений литературы и искусства, содержащих такую информацию (о наркотических средствах — прим. URA.RU), с нарушением требований о маркировке указанных произведений, предусмотренных статьей 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что за данное нарушение штраф для физического лица составит до четырех тысяч рублей, а для юридического может достигнуть 600 тысяч рублей. Согласно новому закону, ответственность будет нести не только физическое лицо, но и должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Кроме того, предусмотрена конфискация материалов, которые стали предметом административного правонарушения. Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья разработал список критериев, при которых допускается упоминание наркотиков в музыке, кино, литературе, сериалах, и других видах искусства. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что искусство отражает все, что происходит в жизни, а «в жизни люди и курят, и наркотики употребляют, но призывов в фильмах и песнях быть не должно», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла закон, предусматривающий введение штрафов за распространение информации о наркотиках через произведения литературы и искусства без соответствующей маркировки. Максимальный размер штрафа может достигать 600 тысяч рублей. «В статье будет идти речь о распространении произведений литературы и искусства, содержащих такую информацию (о наркотических средствах — прим. URA.RU), с нарушением требований о маркировке указанных произведений, предусмотренных статьей 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что за данное нарушение штраф для физического лица составит до четырех тысяч рублей, а для юридического может достигнуть 600 тысяч рублей. Согласно новому закону, ответственность будет нести не только физическое лицо, но и должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Кроме того, предусмотрена конфискация материалов, которые стали предметом административного правонарушения. Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья разработал список критериев, при которых допускается упоминание наркотиков в музыке, кино, литературе, сериалах, и других видах искусства. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что искусство отражает все, что происходит в жизни, а «в жизни люди и курят, и наркотики употребляют, но призывов в фильмах и песнях быть не должно», передает «Национальная служба новостей».