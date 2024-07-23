Киркоров застрял в каньоне под Сочи

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров застрял в каньоне рядом с Сочи. Об этом сообщила его пресс-атташе Екатерина Успенская.
«Киркоров, который вместе со съемочной группой фильма „Братья“ застрял в каньоне рядом с городом Сочи, находится в безопасности», — передает слова Успенской агентство ТАСС. Отмечается, что съемочный процесс остановлен.
Ранее стало известно, что Киркоров сыграет свою первую большую роль в кино. Съемки комедии «Братья» с поп-королем и юмористом Денисом Дороховым уже стартовали. В сюжете повествуют о дамском угоднике и бездельнике из Сочи Славике, который узнает о своем страшном диагнозе.
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