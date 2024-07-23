Пропавший Байден выступит с важной речью

Президент США Джо Байден 24 июля выступит с речью о выходе из предвыборной гонки. Об этом написала газета The Washington Post.
«Байден выступит в среду с речью о решении прекратить попытку переизбрания», — говорится в сообщении издания.
Во время изоляции в связи с коронавирусом Байден через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. После этого он не появлялся на публике. Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия выступлений Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.