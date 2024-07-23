Пропавший Байден выступит с важной речью

WP: Байден выступит с речью о выходе из предвыборной гонки
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Джо Байден в среду выступит с речью о выходе из предвыборной гонки
Джо Байден в среду выступит с речью о выходе из предвыборной гонки Фото:

Президент США Джо Байден 24 июля выступит с речью о выходе из предвыборной гонки. Об этом написала газета The Washington Post. 

«Байден выступит в среду с речью о решении прекратить попытку переизбрания», — говорится в сообщении издания.

Во время изоляции в связи с коронавирусом Байден через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. После этого он не появлялся на публике. Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия выступлений Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства.

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Президент США Джо Байден 24 июля выступит с речью о выходе из предвыборной гонки. Об этом написала газета The Washington Post.  «Байден выступит в среду с речью о решении прекратить попытку переизбрания», — говорится в сообщении издания. Во время изоляции в связи с коронавирусом Байден через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. После этого он не появлялся на публике. Ведущий близкого к республиканцам телеканала Fox News Брет Байер выразил тревогу по поводу отсутствия выступлений Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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