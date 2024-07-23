Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79, 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«В отношении Хабиба Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на 79,4 млн рублей», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Отмечается, что дело против спортсмена было возбуждено еще 5 июля. С того момента ему запрещен выезд из России, а также начата процедура поиска его имущества для изъятия и продажи.
По данным канала, Федеральная налоговая служба заблокировала счета связанного с Нурмагомедовым Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Информацию о начале производства по взысканию с бойца подтвердили в ФССП агентству РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС РФ более 300 миллионов рублей. Задолженность возникла в результате неуплаты налогов, пеней и штрафов. Налоговая заблокировала счета в двух компаниях, принадлежащих троюродному брату Нурмагомедова Умару, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.