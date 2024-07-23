Приставы начали производство по взысканию 79,4 млн с Хабиба Нурмагомедова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приставы начали производство по взысканию 79,3 млн рублей долгов с Хабиба Нурмагомедова
Приставы начали производство по взысканию 79,3 млн рублей долгов с Хабиба Нурмагомедова Фото:

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79, 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах. 

«В отношении Хабиба Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на 79,4 млн рублей», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Отмечается, что дело против спортсмена было возбуждено еще 5 июля. С того момента ему запрещен выезд из России, а также начата процедура поиска его имущества для изъятия и продажи.

По данным канала, Федеральная налоговая служба заблокировала счета связанного с Нурмагомедовым Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Информацию о начале производства по взысканию с бойца подтвердили в ФССП агентству РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС РФ более 300 миллионов рублей. Задолженность возникла в результате неуплаты налогов, пеней и штрафов. Налоговая заблокировала счета в двух компаниях, принадлежащих троюродному брату Нурмагомедова Умару, передает 360.ru

Исполнительное производство в отношении Хабиба Нурмагомедова
Исполнительное производство в отношении Хабиба Нурмагомедова
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79, 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-каналах.  «В отношении Хабиба Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на 79,4 млн рублей», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Отмечается, что дело против спортсмена было возбуждено еще 5 июля. С того момента ему запрещен выезд из России, а также начата процедура поиска его имущества для изъятия и продажи. По данным канала, Федеральная налоговая служба заблокировала счета связанного с Нурмагомедовым Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Информацию о начале производства по взысканию с бойца подтвердили в ФССП агентству РИА Новости.  Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС РФ более 300 миллионов рублей. Задолженность возникла в результате неуплаты налогов, пеней и штрафов. Налоговая заблокировала счета в двух компаниях, принадлежащих троюродному брату Нурмагомедова Умару, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...