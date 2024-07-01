В ФНС рассказали о долгах экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

ФНС: задолженность Нурмагомедова появилась из-за неуплаты налогов и штрафов

02 июля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Сумма долга превышает 300 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой России. Задолженность возникла в результате неуплаты налогов, пеней и штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — сообщили в пресс-службе ФНС, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года, и с того времени у Нурмагомедова было достаточно времени для погашения налоговой задолженности. «23 апреля 2024 решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — добавили в ФНС. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России до 309,7 миллиона рублей. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор посоветовал российскому бойцу поскорее уезжать из страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой России. Задолженность возникла в результате неуплаты налогов, пеней и штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — сообщили в пресс-службе ФНС, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года, и с того времени у Нурмагомедова было достаточно времени для погашения налоговой задолженности. «23 апреля 2024 решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — добавили в ФНС. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России до 309,7 миллиона рублей. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор посоветовал российскому бойцу поскорее уезжать из страны.