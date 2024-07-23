Путину подарили меч из Сирии

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Владимир Путин получил в подарок дамасский меч
Владимир Путин получил в подарок дамасский меч Фото:

Президент России Владимир Путин стал обладателем уникального подарка — дамасского меча. Он был вручен по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Об этом сообщили корреспонденты.

«Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров получил такой же меч. 

Церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Помимо высокопоставленных российских чиновников, сирийский посол передал подарки и другим российским политическим деятелям.

Ранее в своей телеграмме сирийскому лидеру Башару Асаду президент Владимир Путин, поздравляя его с 80-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами написал, что Россия поддержит Сирию в ее стремлении к суверенитету, единству и безопасности. Он добавил, что за прошедшие годы страны накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, передает 360.ru.

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Президент России Владимир Путин стал обладателем уникального подарка — дамасского меча. Он был вручен по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Об этом сообщили корреспонденты. «Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров получил такой же меч.  Церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Помимо высокопоставленных российских чиновников, сирийский посол передал подарки и другим российским политическим деятелям. Ранее в своей телеграмме сирийскому лидеру Башару Асаду президент Владимир Путин, поздравляя его с 80-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами написал, что Россия поддержит Сирию в ее стремлении к суверенитету, единству и безопасности. Он добавил, что за прошедшие годы страны накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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