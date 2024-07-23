Путину подарили меч из Сирии

Президент России Владимир Путин стал обладателем уникального подарка — дамасского меча. Он был вручен по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Об этом сообщили корреспонденты.
«Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров получил такой же меч.
Церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Помимо высокопоставленных российских чиновников, сирийский посол передал подарки и другим российским политическим деятелям.
Ранее в своей телеграмме сирийскому лидеру Башару Асаду президент Владимир Путин, поздравляя его с 80-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами написал, что Россия поддержит Сирию в ее стремлении к суверенитету, единству и безопасности. Он добавил, что за прошедшие годы страны накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, передает 360.ru.
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