«Я идеализировал супругу»: cооснователь Wildberries Бакальчук сделал откровенное заявление о жене

Соучредитель компании Wildberries Владислав Бакальчук признался, что идеализировал и построил всю жизнь вокруг своей супруги Татьяны Бакальчук, вместе с которой они основали бизнес. По словам предпринимателя, из-за этого все имущество, включая онлайн-ретейлер, было записано на его жену.
«Это меня изгубило, то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и все, что там у нас было — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — рассказал Бакальчук в интервью РБК.
Он добавил, что ни о чем не жалеет, и надеется, что удастся сохранить семью. Но, по его словам, лучше было распределить имущество по-другому: «Ну, зачем в своей жизни о чем-то жалеть. Но, наверное, лучше делать, как бы, чтобы у каждого было то, что есть. У нас семеро детей, я надеюсь, что все уляжется и семья сохранится...»
Ранее сооснователь компании Wildberries обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. По его словам, сделка по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ, оператором наружной рекламы, является рейдерским захватом. Татьяна Бакальчук опровергла слова супруга, назвав историю «разводом», передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.