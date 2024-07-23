23 июля 2024

«Я идеализировал супругу»: cооснователь Wildberries Бакальчук сделал откровенное заявление о жене

Сооснователь Wildberries Бакальчук: я всю жизнь построил вокруг супруги
© Служба новостей «URA.RU»
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Бакальчук не жалеет о решении записать все имущество на жену
Бакальчук не жалеет о решении записать все имущество на жену Фото:

Соучредитель компании Wildberries Владислав Бакальчук признался, что идеализировал и построил всю жизнь вокруг своей супруги Татьяны Бакальчук, вместе с которой они основали бизнес. По словам предпринимателя, из-за этого все имущество, включая онлайн-ретейлер, было записано на его жену.

«Это меня изгубило, то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и все, что там у нас было — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — рассказал Бакальчук в интервью РБК.

Он добавил, что ни о чем не жалеет, и надеется, что удастся сохранить семью. Но, по его словам, лучше было распределить имущество по-другому: «Ну, зачем в своей жизни о чем-то жалеть. Но, наверное, лучше делать, как бы, чтобы у каждого было то, что есть. У нас семеро детей, я надеюсь, что все уляжется и семья сохранится...»

Ранее сооснователь компании Wildberries обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. По его словам, сделка по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ, оператором наружной рекламы, является рейдерским захватом. Татьяна Бакальчук опровергла слова супруга, назвав историю «разводом», передает RT.

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Соучредитель компании Wildberries Владислав Бакальчук признался, что идеализировал и построил всю жизнь вокруг своей супруги Татьяны Бакальчук, вместе с которой они основали бизнес. По словам предпринимателя, из-за этого все имущество, включая онлайн-ретейлер, было записано на его жену. «Это меня изгубило, то, что я в своей жизни идеализировал супругу Татьяну и всю жизнь построил вокруг нее. Компания была на нее записана и все, что там у нас было — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — рассказал Бакальчук в интервью РБК. Он добавил, что ни о чем не жалеет, и надеется, что удастся сохранить семью. Но, по его словам, лучше было распределить имущество по-другому: «Ну, зачем в своей жизни о чем-то жалеть. Но, наверное, лучше делать, как бы, чтобы у каждого было то, что есть. У нас семеро детей, я надеюсь, что все уляжется и семья сохранится...» Ранее сооснователь компании Wildberries обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. По его словам, сделка по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ, оператором наружной рекламы, является рейдерским захватом. Татьяна Бакальчук опровергла слова супруга, назвав историю «разводом», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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