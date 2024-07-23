Бакальчук готов обратиться к Путину на фоне скандала с Wildberries

Владислав Бакальчук, совладелец Wildberries и муж самой богатой российской предпринимательницы Татьяны Бакальчук готов обратиться к президенту Владимиру Путину на фоне скандала с возможным рейдерским захватом бизнеса. По словам Бакальчук, его супруга связалась с «непонятной компанией», которая является инициатором сделки по слиянию Wildberries и Russ.
«Письмо про Wildberries и Russ было не про сделку, а про совместный проект. То есть президент Владимир Путин, как бы, не одобрял сделку. Возможно, до этого — обращения к президенту, например, тоже дойдет. Сейчас жена ушла из дома и связалась с непонятной компанией», — заявил Бакальчук, которому принадлежит 1% компании Wildberries, а его супруге Татьяне — 99%.
В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, жену «Жену Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей. По мнению Кадырова, активы Wildberries с начала июля путем махинаций переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. В ответ на это Татьяна Бакальчук в своем telegram-канале заявила, что „это не рейдерский захват, это развод“. Она указала, что Владислав Бакальчук даже присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.
Ранее Владимир Путин поручил Орешкину поддержать объединение Wildberries c Russ. РБК со ссылкой на источники пишет, что объединение Wildberries и Russ уже получило одобрение правительства, а куратором сделки назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. В письме говорится, что сделка позволит создать конкурента Amazon и Alphabet, обеспечит расчеты в рублях в обход SWIFT и увеличит ВВП страны на 1,5% в год.
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