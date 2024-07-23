23 июля 2024

Хакеры взломали домофон в многоэтажке Сургута и запустили проукраинские лозунги

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутский домофон подвергся атаке хакеров
Сургутский домофон подвергся атаке хакеров Фото:

В многоэтажном доме на улице Университетской в Сургуте (ХМАО) домофон был взломан хакерами. Местные жители сообщили, что на бегущей строке постоянно повторялись проукраинские лозунги.

«Враг внутри. „Подломили“ домофон вчера», — написал сургутянин под видео, на котором он показал домофон. Сообщение появилось в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Вероятнее всего, домофоны этого дома подключены к интернету, поэтому хакерам удалось взломать пароль и подключиться. Сейчас оборудование уже сняли и восстанавливают, сообщил СургутИнформТВ.

Ранее злоумышленники взломали один из ресурсов, оповещающий тюменцев об обстановке на дорогах. Они заменили названия трасс на экстремистские высказывания, противоречащие позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющие граждан РФ.

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В многоэтажном доме на улице Университетской в Сургуте (ХМАО) домофон был взломан хакерами. Местные жители сообщили, что на бегущей строке постоянно повторялись проукраинские лозунги. «Враг внутри. „Подломили“ домофон вчера», — написал сургутянин под видео, на котором он показал домофон. Сообщение появилось в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Вероятнее всего, домофоны этого дома подключены к интернету, поэтому хакерам удалось взломать пароль и подключиться. Сейчас оборудование уже сняли и восстанавливают, сообщил СургутИнформТВ. Ранее злоумышленники взломали один из ресурсов, оповещающий тюменцев об обстановке на дорогах. Они заменили названия трасс на экстремистские высказывания, противоречащие позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющие граждан РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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