Хакеры взломали домофон в многоэтажке Сургута и запустили проукраинские лозунги

В многоэтажном доме на улице Университетской в Сургуте (ХМАО) домофон был взломан хакерами. Местные жители сообщили, что на бегущей строке постоянно повторялись проукраинские лозунги.
«Враг внутри. „Подломили“ домофон вчера», — написал сургутянин под видео, на котором он показал домофон. Сообщение появилось в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
Вероятнее всего, домофоны этого дома подключены к интернету, поэтому хакерам удалось взломать пароль и подключиться. Сейчас оборудование уже сняли и восстанавливают, сообщил СургутИнформТВ.
Ранее злоумышленники взломали один из ресурсов, оповещающий тюменцев об обстановке на дорогах. Они заменили названия трасс на экстремистские высказывания, противоречащие позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющие граждан РФ.
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