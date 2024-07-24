В МВД подтвердили версию о заложенной взрывчатке в Land Cruiser в Москве

Полиция подтвердила, что взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке в Москве произошел, предварительно из-за установленного в нем взрывного устройства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле", — пишет Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают обстоятельства произошедшего.
На парковке по улице Синявинской в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser. По информации telegram-канала 112, причина взрыва — установленное взрывное устройство. Помимо прочего, telegram-канал Shot предполагает, что это могло быть заказное убийство. Сейчас рассматриваются все версии произошедшего.
В результате произошедшего пострадал 49-летний Андрей Т., который находился в машине на момент взрыва и получил тяжелые травмы. По данным RT, он мог быть участником СВО. Также была госпитализирована женщина, у нее рваные раны на лице.
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