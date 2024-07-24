112: причиной взрыва Land Cruiser в Москве могло быть взрывное устройство

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Автомобиль Тойота Рав-4 на улицах города. Екатеринбург, toyota, тойота, автомобили, рав-4, rav-4
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Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке на улице Синявинской в Москве, по предварительным данным, мог произойти из-за установленного взрывного устройства. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование. Не исключено, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство», — пишет telegram-канал. На данный момент все версии проверяются. Также в telegram-канале Shot выдвинули теорию о заказном убийстве.

В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Т., ему оторвало ступни. Также была госпитализирована женщина с рваными ранами на лице. На данный момент на месте проводят работы оперативники. После взрыва ударной волной выбило стекла в многоэтажных домах и были повреждены соседние машины, пишет telegram-канал 112.

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Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке на улице Синявинской в Москве, по предварительным данным, мог произойти из-за установленного взрывного устройства. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование. Не исключено, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство», — пишет telegram-канал. На данный момент все версии проверяются. Также в telegram-канале Shot выдвинули теорию о заказном убийстве. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Т., ему оторвало ступни. Также была госпитализирована женщина с рваными ранами на лице. На данный момент на месте проводят работы оперативники. После взрыва ударной волной выбило стекла в многоэтажных домах и были повреждены соседние машины, пишет telegram-канал 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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