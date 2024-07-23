23 июля 2024

В ХМАО почти на четверть снизилось число мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число мигрантов в ХМАО снизилось на 20%
Число мигрантов в ХМАО снизилось на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе на 20% снизилось число мигрантов в 2024 году. Об этом рассказал глава окружного УМВД Сергей Ветохин, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции.

«Иностранцев в этом году въехало на территорию гораздо меньше — порядка на 20%. Зарегистрировано 34 тысячи приезжих. В основном цель визита связана с трудовой деятельностью», — рассказал Ветохин.

Среди прочего югорские силовики более тысячи мигрантов запретили въезд в Россию, а также депортировали около 60 иностранцев. «Что касается преступлений, мы возбудили 383 головных дела (это плюс 16%) по статьям организации незаконной миграции. Административная практика увеличилась фактически в два раза», — уточнил Ветохин.

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция устроила в ХМАО облаву на мигрантов. Тогда силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе на 20% снизилось число мигрантов в 2024 году. Об этом рассказал глава окружного УМВД Сергей Ветохин, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции. «Иностранцев в этом году въехало на территорию гораздо меньше — порядка на 20%. Зарегистрировано 34 тысячи приезжих. В основном цель визита связана с трудовой деятельностью», — рассказал Ветохин. Среди прочего югорские силовики более тысячи мигрантов запретили въезд в Россию, а также депортировали около 60 иностранцев. «Что касается преступлений, мы возбудили 383 головных дела (это плюс 16%) по статьям организации незаконной миграции. Административная практика увеличилась фактически в два раза», — уточнил Ветохин. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция устроила в ХМАО облаву на мигрантов. Тогда силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...