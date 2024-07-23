В ХМАО почти на четверть снизилось число мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе на 20% снизилось число мигрантов в 2024 году. Об этом рассказал глава окружного УМВД Сергей Ветохин, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции.
«Иностранцев в этом году въехало на территорию гораздо меньше — порядка на 20%. Зарегистрировано 34 тысячи приезжих. В основном цель визита связана с трудовой деятельностью», — рассказал Ветохин.
Среди прочего югорские силовики более тысячи мигрантов запретили въезд в Россию, а также депортировали около 60 иностранцев. «Что касается преступлений, мы возбудили 383 головных дела (это плюс 16%) по статьям организации незаконной миграции. Административная практика увеличилась фактически в два раза», — уточнил Ветохин.
Ранее URA.RU рассказывало, что полиция устроила в ХМАО облаву на мигрантов. Тогда силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.
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