18 июля 2024

Полиция устроила в ХМАО облаву на мигрантов

Полицейские поймали в Сургуте почти 70 нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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К административной ответственности привлекли почти 70 иностранцев
К административной ответственности привлекли почти 70 иностранцев Фото:

Полицейские устроили в Сургуте рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.

«В отдел по вопросам миграции из различных объектов концентрации иностранных граждан (мест торговли и общественного питания, строительных площадок, гостиничных комплексов, общежитий) доставлено порядка 80 человек. К административной ответственности привлечено 68 приезжих», — говорится на сайте окружного УМВД.

Полицейские также завели пять уголовных дел в отношении горожан за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку иностранцев на учет. Четырех мигрантов выдворили за пределы России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО мигранта депортировали из России за несообщение о преступлении. Мужчина покрывал своих знакомых.

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Полицейские устроили в Сургуте рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев. «В отдел по вопросам миграции из различных объектов концентрации иностранных граждан (мест торговли и общественного питания, строительных площадок, гостиничных комплексов, общежитий) доставлено порядка 80 человек. К административной ответственности привлечено 68 приезжих», — говорится на сайте окружного УМВД. Полицейские также завели пять уголовных дел в отношении горожан за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку иностранцев на учет. Четырех мигрантов выдворили за пределы России. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО мигранта депортировали из России за несообщение о преступлении. Мужчина покрывал своих знакомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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