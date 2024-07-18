Полиция устроила в ХМАО облаву на мигрантов

Полицейские устроили в Сургуте рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.
«В отдел по вопросам миграции из различных объектов концентрации иностранных граждан (мест торговли и общественного питания, строительных площадок, гостиничных комплексов, общежитий) доставлено порядка 80 человек. К административной ответственности привлечено 68 приезжих», — говорится на сайте окружного УМВД.
Полицейские также завели пять уголовных дел в отношении горожан за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку иностранцев на учет. Четырех мигрантов выдворили за пределы России.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО мигранта депортировали из России за несообщение о преступлении. Мужчина покрывал своих знакомых.
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