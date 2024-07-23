В Первоуральске воспитательница избила ребенка-заику

В Первоуральске (Свердловская область) «Рябинка» родители обвинили воспитательницу в избиении детей, о которых ребята молчали по просьбе женщины. После коллективной жалобы ее уволили. Информация об этом появилась в Telegram.
«Малыши стали отказываться идти в сад „Рябинка“. На вопрос „Почему?“ отвечали „Большой секрет“. Но тайна вскрылась. Один из мальчиков, который уже несколько лет лечится от заикания, рассказал, что злая тетя ударила его тапкой за баловство и накричала. После откровений сына мать пошла разбираться», — передает telegram-канал Ural Mash.
Воспитательнице сделали выговор, а после коллективной жалобы родителей ее уволили. Женщина извинилась, пояснив, что била детей слегка рукой за непослушание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!