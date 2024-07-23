23 июля 2024

В Первоуральске воспитательница избила ребенка-заику

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Воспитательницу уволили после коллективной жалобы (архивное фото)
Воспитательницу уволили после коллективной жалобы (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) «Рябинка» родители обвинили воспитательницу в избиении детей, о которых ребята молчали по просьбе женщины. После коллективной жалобы ее уволили. Информация об этом появилась в Telegram.

«Малыши стали отказываться идти в сад „Рябинка“. На вопрос „Почему?“ отвечали „Большой секрет“. Но тайна вскрылась. Один из мальчиков, который уже несколько лет лечится от заикания, рассказал, что злая тетя ударила его тапкой за баловство и накричала. После откровений сына мать пошла разбираться», — передает telegram-канал Ural Mash.

Воспитательнице сделали выговор, а после коллективной жалобы родителей ее уволили. Женщина извинилась, пояснив, что била детей слегка рукой за непослушание.

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В Первоуральске (Свердловская область) «Рябинка» родители обвинили воспитательницу в избиении детей, о которых ребята молчали по просьбе женщины. После коллективной жалобы ее уволили. Информация об этом появилась в Telegram. «Малыши стали отказываться идти в сад „Рябинка“. На вопрос „Почему?“ отвечали „Большой секрет“. Но тайна вскрылась. Один из мальчиков, который уже несколько лет лечится от заикания, рассказал, что злая тетя ударила его тапкой за баловство и накричала. После откровений сына мать пошла разбираться», — передает telegram-канал Ural Mash. Воспитательнице сделали выговор, а после коллективной жалобы родителей ее уволили. Женщина извинилась, пояснив, что била детей слегка рукой за непослушание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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