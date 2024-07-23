Власти Сургута установят теплые остановки с системой «антибомж»

Остановки планируют оборудовать лавками с системой "антибомж"
Мэрия Сургута планирует установить в городе 25 теплых остановок. Павильоны будут оборудованы лавками с системой «антибомж».
«Для обогрева в зимнее время года, в потолке вмонтированы два инфракрасных обогревателя <...> Лавки обеспечить системой «антибомж» с ребрами жесткости не менее чем в трех местах», — говорится в документах на сайте Госзакупок.
Сейчас власти ищут подрядчика, который займется изготовлением и установкой остановок. Начальная сумма контракта составила почти 44 миллиона рублей.
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