23 июля 2024

Власти Сургута установят теплые остановки с системой «антибомж»

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки планируют оборудовать лавками с системой "антибомж"
Остановки планируют оборудовать лавками с системой "антибомж" Фото:

Мэрия Сургута планирует установить в городе 25 теплых остановок. Павильоны будут оборудованы лавками с системой «антибомж».

«Для обогрева в зимнее время года, в потолке вмонтированы два инфракрасных обогревателя <...> Лавки обеспечить системой «антибомж» с ребрами жесткости не менее чем в трех местах», — говорится в документах на сайте Госзакупок.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется изготовлением и установкой остановок. Начальная сумма контракта составила почти 44 миллиона рублей.

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Мэрия Сургута планирует установить в городе 25 теплых остановок. Павильоны будут оборудованы лавками с системой «антибомж». «Для обогрева в зимнее время года, в потолке вмонтированы два инфракрасных обогревателя <...> Лавки обеспечить системой «антибомж» с ребрами жесткости не менее чем в трех местах», — говорится в документах на сайте Госзакупок. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется изготовлением и установкой остановок. Начальная сумма контракта составила почти 44 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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