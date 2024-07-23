Двойники кандидатов в гордуму Челябинска снялись с выборов

Двойники кандидатов в гордуму Челябинска выбыли из избирательной гонки. Об этом 24 июля сообщили в облизбиркоме.
«Выдвиженцам от партии „Зеленая альтернатива“ Илье Исайчуку (избирательный округ № 1) и Андрею Кондратьеву (округ № 4) отказано в регистрации на основании личных заявлений. На том же основании отказано самовыдвиженцу по округу № 5 Александру Галкину», — сообщили в облизбиркоме.
Исайчук и Кондратьев — полные тезки действующих депутатов, выдвинувшихся на выборах в гордуму. У Галкина от конкурента отличалось только отчество. При этом они выдвигались с тезками по одним и тем же избирательным округам.
По состоянию на 24 июля из всех двойников не лишен статуса выдвинутого кандидата только Виктор Корнев (»Зеленая альтернатива») по округу № 14. По этому же округу выдвинулся депутат гордумы Владимир Корнев. Всего по состоянию на 24 июля из предвыборной гонки в гордуму Челябинска выбыли 15 из 183 выдвинувшихся по одномандатным округам кандидатов.
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