Общество Здоровье Челябинский врач Корец рассказал о симптомах болезни печени Челябинский врач Корец сообщил показания для срочного обследования печени 24 июля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + Врач рассказал симптомы, при которых нужно срочное обследование печени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При определенных симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу для обследования печени. Об этом заявил заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка (Челябинская область) Станислав Корец. «Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины. В результате появляются слабость, утомление, снижение аппетита. Выпадение волос, сухость кожи, бледность, горечь во рту, тошнота, рвота — тоже признаки заболевания печени», — отметил Корец. Врач добавил, что внешними признаками заболевания печени являются желтушность слизистых оболочек (в первую очередь, склеры глаз) и кожи из-за нарушенного оттока желчи, а также боль в правом подреберье. Кожа ладоней и ступней становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна. Врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, которая позволяет выявить патологии печени на ранних стадиях. Правильное питание и отказ от вредных привычек могут способствовать восстановлению функций жизненно важного органа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При определенных симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу для обследования печени. Об этом заявил заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка (Челябинская область) Станислав Корец. «Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины. В результате появляются слабость, утомление, снижение аппетита. Выпадение волос, сухость кожи, бледность, горечь во рту, тошнота, рвота — тоже признаки заболевания печени», — отметил Корец. Врач добавил, что внешними признаками заболевания печени являются желтушность слизистых оболочек (в первую очередь, склеры глаз) и кожи из-за нарушенного оттока желчи, а также боль в правом подреберье. Кожа ладоней и ступней становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна. Врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, которая позволяет выявить патологии печени на ранних стадиях. Правильное питание и отказ от вредных привычек могут способствовать восстановлению функций жизненно важного органа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям