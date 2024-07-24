«Включила дурочку»: директор турфирмы обманула уральцев на два миллиона

Глава «Любомиры» Абрамова попала под уголовное дело после жалоб туристов

24 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Клиенты хотели отдохнуть, а получили проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор екатеринбургской туристической фирмы «Любомира» Ирина Абрамова получила 2,05 млн рублей с четырех уральских семей, которые оплатили туры за границу, но поездки в итоге не состоялись. Новый эпизод обмана URA.RU рассказал Олег М. из Екатеринбурга, который хотел вывезти семью в Турцию. «Тур мы купили еще в апреле. В Турцию должны были улететь 11 июня на неделю, потратили 346 тысяч рублей. В итоге ничего не состоялось. [Ирина] сначала „включила дурочку“, говорила: „Думала, что тур будет в июле“. Когда мы попросили отправить нам подтверждение, что отель действительно забронирован, она ничего не смогла предоставить», — сообщил пострадавший. Олег признался, что раньше уже покупал туры у Абрамовой. Тогда все проходило без проблем. «Когда мы обратились в полицию, она вернула девять тысяч рублей за трансфер, а потом пропала», — заключил Олег. Связаться с Ириной по имеющемуся в распоряжении редакции номеру не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента и не прочитала сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. По данным URA.RU, в отношении Ирины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщина находится под подпиской о невыезде. В свердловском СКР заявили, что дело расследуют полицейские. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее на «Любомира» жаловалась жительница Тюмени, которая собиралась съездить с дочкой в Стамбул, оплатив тур за 140 тысяч рублей. Поездка не состоялась. Еще обвинили турфирму в обмане семья и женщина из Верхней Пышмы. Суммарно за несостоявшиеся поездки они заплатили полтора миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор екатеринбургской туристической фирмы «Любомира» Ирина Абрамова получила 2,05 млн рублей с четырех уральских семей, которые оплатили туры за границу, но поездки в итоге не состоялись. Новый эпизод обмана URA.RU рассказал Олег М. из Екатеринбурга, который хотел вывезти семью в Турцию. «Тур мы купили еще в апреле. В Турцию должны были улететь 11 июня на неделю, потратили 346 тысяч рублей. В итоге ничего не состоялось. [Ирина] сначала „включила дурочку“, говорила: „Думала, что тур будет в июле“. Когда мы попросили отправить нам подтверждение, что отель действительно забронирован, она ничего не смогла предоставить», — сообщил пострадавший. Олег признался, что раньше уже покупал туры у Абрамовой. Тогда все проходило без проблем. «Когда мы обратились в полицию, она вернула девять тысяч рублей за трансфер, а потом пропала», — заключил Олег. Связаться с Ириной по имеющемуся в распоряжении редакции номеру не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента и не прочитала сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. По данным URA.RU, в отношении Ирины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщина находится под подпиской о невыезде. В свердловском СКР заявили, что дело расследуют полицейские. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее на «Любомира» жаловалась жительница Тюмени, которая собиралась съездить с дочкой в Стамбул, оплатив тур за 140 тысяч рублей. Поездка не состоялась. Еще обвинили турфирму в обмане семья и женщина из Верхней Пышмы. Суммарно за несостоявшиеся поездки они заплатили полтора миллиона рублей.