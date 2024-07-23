Глава УМВД ХМАО признался в любви к музеям

Руководитель управления МВД по ХМАО Сергей Ветохин признался в любви к музеям. На пресс-конференции в Ханты-Мансийске начальник югорской полиции рассказал URA.RU, что во время рабочих поездок по территориям округа обошел местные экспозиции, чтобы поближе познакомиться с регионом, где предстоит работать.
«Я объехал всю территорию, познакомился с сотрудниками, побывал в каждом территориальном органе. Начал знакомство с посещения музеев», — рассказал Ветохин.
Начальник югорской полиции отметил музеи в Белоярском и Березовском районе. «Я должен знать культуру, историю региона, потому что я сам люблю историю. Я считаю, что мне это необходимо понимать», — глава УМВД.
Ранее URA.RU писало о том, что начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин на пресс-конференции в Ханты-Мансийске обвинил банки в двойных стандартах. Они отказываются кредитовать обычных жителей, но при этом перечисляют миллионы мошенникам.
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