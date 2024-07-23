23 июля 2024

Глава УМВД ХМАО признался в любви к музеям

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин изучает югорскую историю и культуру
Начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин изучает югорскую историю и культуру Фото:

Руководитель управления МВД по ХМАО Сергей Ветохин признался в любви к музеям. На пресс-конференции в Ханты-Мансийске начальник югорской полиции рассказал URA.RU, что во время рабочих поездок по территориям округа обошел местные экспозиции, чтобы поближе познакомиться с регионом, где предстоит работать.

«Я объехал всю территорию, познакомился с сотрудниками, побывал в каждом территориальном органе. Начал знакомство с посещения музеев», — рассказал Ветохин.

Начальник югорской полиции отметил музеи в Белоярском и Березовском районе. «Я должен знать культуру, историю региона, потому что я сам люблю историю. Я считаю, что мне это необходимо понимать», — глава УМВД.

Ранее URA.RU писало о том, что начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин на пресс-конференции в Ханты-Мансийске обвинил банки в двойных стандартах. Они отказываются кредитовать обычных жителей, но при этом перечисляют миллионы мошенникам.

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Руководитель управления МВД по ХМАО Сергей Ветохин признался в любви к музеям. На пресс-конференции в Ханты-Мансийске начальник югорской полиции рассказал URA.RU, что во время рабочих поездок по территориям округа обошел местные экспозиции, чтобы поближе познакомиться с регионом, где предстоит работать. «Я объехал всю территорию, познакомился с сотрудниками, побывал в каждом территориальном органе. Начал знакомство с посещения музеев», — рассказал Ветохин. Начальник югорской полиции отметил музеи в Белоярском и Березовском районе. «Я должен знать культуру, историю региона, потому что я сам люблю историю. Я считаю, что мне это необходимо понимать», — глава УМВД. Ранее URA.RU писало о том, что начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин на пресс-конференции в Ханты-Мансийске обвинил банки в двойных стандартах. Они отказываются кредитовать обычных жителей, но при этом перечисляют миллионы мошенникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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