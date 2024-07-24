Оперативника свердловского УФСБ пытался подкупить мигрант-нелегал, но прогадал

Свердловское УФСБ провернуло хитрую операцию, поймав мигранта на даче взятке должностному лицу. Подробности URA.RU раскрыл источник, близкий к региональному СУ СКР.
По его данным, в июле выходец из Центральной Азии, который находится в России незаконно, решил заплатить 90 тысяч рублей оперативнику, чтобы тот закрыл глаза на нарушение миграционного законодательства. Тот сразу обратился в службу собственной безопасности, и дальше операцией занималась она.
«В итоге мигрант был задержан с поличным, в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Он сейчас в СИЗО-1», — передал собеседник. В УФСБ от комментариев отказались, ссылаясь на тот факт, что расследованием уголовного дела занимается другое ведомство.
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