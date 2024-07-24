Оперативника свердловского УФСБ пытался подкупить мигрант-нелегал, но прогадал

Мигрант-нелегал пытался дать взятку оперативнику свердловского УФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
У иностранного гражданина не получилось подкупить сотрудника ФСБ (архивное фото) Фото:

Свердловское УФСБ провернуло хитрую операцию, поймав мигранта на даче взятке должностному лицу. Подробности URA.RU раскрыл источник, близкий к региональному СУ СКР.

По его данным, в июле выходец из Центральной Азии, который находится в России незаконно, решил заплатить 90 тысяч рублей оперативнику, чтобы тот закрыл глаза на нарушение миграционного законодательства. Тот сразу обратился в службу собственной безопасности, и дальше операцией занималась она.

«В итоге мигрант был задержан с поличным, в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Он сейчас в СИЗО-1», — передал собеседник. В УФСБ от комментариев отказались, ссылаясь на тот факт, что расследованием уголовного дела занимается другое ведомство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловское УФСБ провернуло хитрую операцию, поймав мигранта на даче взятке должностному лицу. Подробности URA.RU раскрыл источник, близкий к региональному СУ СКР. По его данным, в июле выходец из Центральной Азии, который находится в России незаконно, решил заплатить 90 тысяч рублей оперативнику, чтобы тот закрыл глаза на нарушение миграционного законодательства. Тот сразу обратился в службу собственной безопасности, и дальше операцией занималась она. «В итоге мигрант был задержан с поличным, в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Он сейчас в СИЗО-1», — передал собеседник. В УФСБ от комментариев отказались, ссылаясь на тот факт, что расследованием уголовного дела занимается другое ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...