Врач рассказал, как определить рак по налету на языке

Mirror: изменения во внешнем виде языка сигнализируют об инфекции или раке

Для выявления изменений на языке необходимо точно знать «нормальное состояние» его внешнего вида Фото: Илья Московец © URA.RU

Появление изменений на языке человека может сигнализировать о дефиците витаминов, инфекции или даже раке. Об этом заявили в британском издании со ссылкой на эксперта.

«Язык может многое рассказать о вашем здоровье. Определенные признаки могут указывать на такие проблемы, как дефицит витаминов, инфекции или даже рак», — передали слова доктора Викас Принья в Mirror . Там добавили, что язык уникален для каждого человека, «как и отпечаток пальца». Знание «нормального состояния» языка важно для выявления малозаметных признаков, которые послужат сигналом необходимости обращения к врачу.

Ранее врач рассказывал, как определить рак желудка. Его симптомы могут быть схожи с токсикозом во время беременности. А усталость, потеря веса и боли в спине могут сигнализировать о раке почек.