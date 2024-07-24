Врач рассказал, как определить рак по налету на языке

Mirror: изменения во внешнем виде языка сигнализируют об инфекции или раке
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Мобилизация. Магнитогорск, автобус, язык, окно, мобилизация
Для выявления изменений на языке необходимо точно знать «нормальное состояние» его внешнего вида Фото:

Появление изменений на языке человека может сигнализировать о дефиците витаминов, инфекции или даже раке. Об этом заявили в британском издании со ссылкой на эксперта.

«Язык может многое рассказать о вашем здоровье. Определенные признаки могут указывать на такие проблемы, как дефицит витаминов, инфекции или даже рак», — передали слова доктора Викас Принья в Mirror. Там добавили, что язык уникален для каждого человека, «как и отпечаток пальца». Знание «нормального состояния» языка важно для выявления малозаметных признаков, которые послужат сигналом необходимости обращения к врачу.

Ранее врач рассказывал, как определить рак желудка. Его симптомы могут быть схожи с токсикозом во время беременности. А усталость, потеря веса и боли в спине могут сигнализировать о раке почек.

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Появление изменений на языке человека может сигнализировать о дефиците витаминов, инфекции или даже раке. Об этом заявили в британском издании со ссылкой на эксперта. «Язык может многое рассказать о вашем здоровье. Определенные признаки могут указывать на такие проблемы, как дефицит витаминов, инфекции или даже рак», — передали слова доктора Викас Принья в Mirror. Там добавили, что язык уникален для каждого человека, «как и отпечаток пальца». Знание «нормального состояния» языка важно для выявления малозаметных признаков, которые послужат сигналом необходимости обращения к врачу. Ранее врач рассказывал, как определить рак желудка. Его симптомы могут быть схожи с токсикозом во время беременности. А усталость, потеря веса и боли в спине могут сигнализировать о раке почек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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