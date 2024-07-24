В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля с военным в Москве

В Туруции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser с военным внутри Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В турецком Бодруме задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser с военным внутри. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Опубликовано видео.

«В турецком Бодруме задержан гражданин РФ. Он совершил подрыв машины в Москве», — заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в X.

Ранее о нахождении подозреваемого в Турции сообщил глава ФСБ Александр Бортников. Предполагаемое имя задержанного — Евгений Серебряков. На видео зафиксировано задержание Серебрякова группой из пяти человек, которые вывели его из автомобиля, предположительно марки FIAT, на улице города Бодрум.