В турецком Бодруме задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser с военным внутри. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Опубликовано видео.
«В турецком Бодруме задержан гражданин РФ. Он совершил подрыв машины в Москве», — заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в X.
Ранее о нахождении подозреваемого в Турции сообщил глава ФСБ Александр Бортников. Предполагаемое имя задержанного — Евгений Серебряков. На видео зафиксировано задержание Серебрякова группой из пяти человек, которые вывели его из автомобиля, предположительно марки FIAT, на улице города Бодрум.
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