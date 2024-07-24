Глава МВД Турции: виновного в подрыве Land Cruiser с военным внутри поймали

Подозреваемого задержали
Подозреваемого в подрыве автомобиля Land Cruiser с военным внутри задержали в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв машины в Москве», — сообщает ТАСС со ссылкой на Ерликая. Ранее о том, что подозреваемый находится в Турции, сообщал глава ФСБ Александр Бортников.
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