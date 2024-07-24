Глава МВД Турции: виновного в подрыве Land Cruiser с военным внутри поймали

24 июля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Подозреваемого в подрыве автомобиля Land Cruiser с военным внутри задержали в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. «В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв машины в Москве», — сообщает ТАСС со ссылкой на Ерликая. Ранее о том, что подозреваемый находится в Турции, сообщал глава ФСБ Александр Бортников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в подрыве автомобиля Land Cruiser с военным внутри задержали в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. «В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв машины в Москве», — сообщает ТАСС со ссылкой на Ерликая. Ранее о том, что подозреваемый находится в Турции, сообщал глава ФСБ Александр Бортников.